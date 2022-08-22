Göztepe 1 puana razı oldu
1'inci Lig'in 2. haftasında Göztepe, sahasında Erzurumspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Spor Toto 1'inci Lig'in 2. haftasında Göztepe evinde Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Hüsamettin Yener ve Aaron Olanare'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.
Bu sonucun ardından Göztepe puanını 4'e, Erzurumspor ise 2'ye çıkardı.
Hakemler: Ozan Ergün, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Yasin Öztekin (Dk. 75 Emre Çolak), Palmer (Dk. 90+2 Ege Özkayımoğlu), Hüsamettin Yener (Dk. 90+2 Atanga), Arslanagic, Yunus Emre Gedik, Kerim Alıcı (Dk.11 Uğur Kaan Yıldız), Mamah, Yalçın Kayan, Tijanic (Dk. 75 Ali Akman)
Erzurum FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Hasan Batuhan Artarslan, Süleymen Koç, Sefa Akgün (Dk. 46 Olanare), Eren Tozlu, Rosheuvel (Dk. 67 Lameire) Hasek, Mustafa Yumlu (Dk. 37 Shala), Cengizhan Bayrak, Orhan Ovacıklı (Dk. 84 Celal Hanalp)
Goller: Dk. 44 Hüsamettin Yener (Göztepe), Dk. 81 Olanare (Penaltıdan) (Erzurum FK)
Sarı Kartlar: Dk. 49 Orhan Ovacıklı, Dk. 90+4 Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Dk. 90+7 Mustafa Akbaş (Erzurum FK), Dk. 70 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 73 Palmer, Dk. 82 Arslanagic, Dk. 87 Uğur Kaan Yıldız (Göztepe)