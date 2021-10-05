Gözlerinin içinde yüzlerce göz var

390 milyon yıllık bir trilobit fosilinin onlarca yıllık röntgenlerini inceleyen araştırmacılar, her bir gözde 200 büyük mercekten oluşan tamamen benzersiz bir göz yapısına sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Phacopina alt takımının bir trilobiti olan Phacops geesops, yaklaşık 390 milyon yıl önce Devoniyen Çağı'nda yaşadı.

Köln Üniversitesi Biyoloji Didaktik Enstitüsü'nden zoolog Brigitte Schoenemann yaptığı açıklamada, soyu tükenmiş eklembacaklıların her bir gözündeki her optik lensin altında, gözler olduğunu, bir gözde yaklaşık 200 bileşik göz bulunduğunu bildirdi.

Uzmanlar, Phacopina alt takımının trilobitlerinin hayvanlar aleminde benzersiz bir optik ağa sahip olduğunu belirledi.

Schoenemann, bunların alt yüzeyleri ya bir halka ya da altında 'köpük benzeri bir yuva' olan iki halka şeklinde düzenlendiğini ve bunun hiper gözden doğrudan bilgi işlemek için kullanılan yerel bir sinir ağı olduğunu belirtti.

İlk Stürmer keşfetmişti

Keşif ilk olarak 1970'lerde amatör paleontolog Wilhelm Stürmer tarafından yapılmış olsa da doğruluğu onaylanmamıştı.

Schoenemann ve ekibi yakın zamanda Stürmer'in röntgenlerini yeniden değerlendirip CT taramalarıyla doğrulayarak yıllar önceki bulgulara resmiyet kazandırdı.