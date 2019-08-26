Gözlerini açtı oğlunu sordu! Ana yüreği

Gaziantep'te cumartesi gecesi, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda tam anlamıyla bir dehşet yaşanmıştı. Ahmet Yırtıcı ve Güldane Yırtıcı, 8 yıl önce evlenmişti. 3'üncü çocuğuna hamile kalan Güldane Yırtıcı, 6 ay önce eşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile evden ayrılıp babasının evine yerleşti.

KOCASINA BOŞANMA DAVASI AÇMIŞTI

Güldane Yırtıcı, 3 ay önce de Ahmet Yırtıcı'ya boşanma davası açtı. Cumartesi günü doğum için hastaneye giden Güldane Yırtıcı, öğle saatlerinde, erkek bir bebek dünyaya getirdi. Ahmet Yırtıcı da annesi ile öğleden sonra hastaneye gelip, bebeğini gördükten sonra oradan ayrıldı. Gece saatlerinde yeniden hastaneye gelen Ahmet Yırtıcı, eşini eve dönmesi konusunda ikna etmeye çalıştı.