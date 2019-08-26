0553 313 94 23

Gözlerini açtı oğlunu sordu! Ana yüreği

Gaziantep'te, yeni doğum yaptıktan sonra hastanede tedavi görürken eşi Ahmet Yırtıcı (35) tarafından dövülüp, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklanan Güldane Yırtıcı'nın (28) hayati tehlikeyi atlattığı, yakınları ile konuşmaya başladığı bildirildi. Güldane Yırtıcı'nın, yakınlarına ilk olarak yeni doğan oğlunu sorduğu öğrenildi

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:18
Gözlerini açtı oğlunu sordu! Ana yüreği

Gaziantep'te cumartesi gecesi, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda tam anlamıyla bir dehşet yaşanmıştı. Ahmet Yırtıcı ve Güldane Yırtıcı, 8 yıl önce evlenmişti. 3'üncü çocuğuna hamile kalan Güldane Yırtıcı, 6 ay önce eşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile evden ayrılıp babasının evine yerleşti.

KOCASINA BOŞANMA DAVASI AÇMIŞTI

Güldane Yırtıcı, 3 ay önce de Ahmet Yırtıcı'ya boşanma davası açtı. Cumartesi günü doğum için hastaneye giden Güldane Yırtıcı, öğle saatlerinde, erkek bir bebek dünyaya getirdi. Ahmet Yırtıcı da annesi ile öğleden sonra hastaneye gelip, bebeğini gördükten sonra oradan ayrıldı. Gece saatlerinde yeniden hastaneye gelen Ahmet Yırtıcı, eşini eve dönmesi konusunda ikna etmeye çalıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:18
  1. Gaziantep
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cammu Keşmir'de otobüs kazası: 7 ölü
    1. Cammu Keşmir'de otobüs kazası: 7 ölü
    2. 3 komşusunu kendisini öldüreceklerini..
    3. (Özel) Sosyete tilki
    4. (Özel) Turist olarak gelmişlerdi...1..
    5. Trabzon’a iki büyük müjde
    6. Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
    7. Kulalı esnaf kalbine yenik düştü
    8. Dünya Judo Şampiyonası
    9. Bursa’da 57 çocuğun sünnet sevinci
    10. Hırsızlıktan 14 yıl 5 ay hapis cezası..
    11. Netanyahu Esed rejimini uyardı!..
    12. Kütahya’da şüpheli paketten bakın ne..
    13. Başkan Güder’in 26 Ağustos Zafer..
    14. (Özel) Gelinle damat nikaha bisikletle..
    15. Rektör Aydın: “Türkiye Cumhuriyeti..
    16. (Özel) Bir metrekaresi imara..
    17. Dreamy m-Learning Projesi ile kadınlar..
    18. Diagne ıslıklandı! Fatih Terim..
    19. Tesadüfen başladığı tekvandoda birçok..
    20. Erdoğan, “dün bir bugün iki” deyip..
    21. Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    22. Tedbirler işe yaradı, kaza ve trafik..
    23. Serbest piyasada döviz fiyatları
    24. Gözlerini açtı oğlunu sordu! Ana yüreği
    25. Burun estetiğinde merdiven altı..
    26. BAE'nin planı ortaya çıktı! Parçalamak..
    27. (Özel) Ambulans uçaklar 9 yılda 13 bin..
    28. Kamyonun halatla çektiği otomobile tır..
    29. Eli kanlı Netanyahu'dan Esed'e uyarı!..
    30. İş yerini kurşunlayan şüpheliler..
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı
    Osman Gökçek Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili flaş duyuruyu yaptı!
    Osman Gökçek Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili flaş duyuruyu yaptı!