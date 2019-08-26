Gözlerini açtı oğlunu sordu! Ana yüreği
Gaziantep'te, yeni doğum yaptıktan sonra hastanede tedavi görürken eşi Ahmet Yırtıcı (35) tarafından dövülüp, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklanan Güldane Yırtıcı'nın (28) hayati tehlikeyi atlattığı, yakınları ile konuşmaya başladığı bildirildi. Güldane Yırtıcı'nın, yakınlarına ilk olarak yeni doğan oğlunu sorduğu öğrenildi26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:18
Gaziantep'te cumartesi gecesi, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda tam anlamıyla bir dehşet yaşanmıştı. Ahmet Yırtıcı ve Güldane Yırtıcı, 8 yıl önce evlenmişti. 3'üncü çocuğuna hamile kalan Güldane Yırtıcı, 6 ay önce eşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile evden ayrılıp babasının evine yerleşti.
KOCASINA BOŞANMA DAVASI AÇMIŞTI
Güldane Yırtıcı, 3 ay önce de Ahmet Yırtıcı'ya boşanma davası açtı. Cumartesi günü doğum için hastaneye giden Güldane Yırtıcı, öğle saatlerinde, erkek bir bebek dünyaya getirdi. Ahmet Yırtıcı da annesi ile öğleden sonra hastaneye gelip, bebeğini gördükten sonra oradan ayrıldı. Gece saatlerinde yeniden hastaneye gelen Ahmet Yırtıcı, eşini eve dönmesi konusunda ikna etmeye çalıştı.
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