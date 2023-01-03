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Dünya Gözleri yollarda kaldı! Almanlara bayram ettirecek tanker
Dünya

Gözleri yollarda kaldı! Almanlara bayram ettirecek tanker

ABD'den yola çıkan Maria Energy isimli tankerin Almanya'ya ulaşmasıyla ilk sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 16:38:00 -
Gözleri yollarda kaldı! Almanlara bayram ettirecek tanker

ABD'den Almanya'ya ilk sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı tamamlandı. ABD'den gelen 289 metre uzunluğundaki tankere terminale varana kadar polis gemileri eşlik etti. Almanya'nın Wilhelmshaven kentinde bulunan limana ulaşan Maria Energy isimli tanker, 170 bin metreküp LNG taşıyor. Bu miktarın yaklaşık 50 bin hanenin bir yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacağı belirtiliyor.

Çevrecilerden protesto çağrısı

Çevrecilerin, akşam saatlerinde çevreye zararlı olarak bilinen Fracking metodu ile çıkartılan LNG'nin Almanya'ya getirilmesini protesto etmesi bekleniyor. Alman Çevre Yardım Kuruluşu (DUH) da LNG ithalatını eleştiriyor. DUH Genel Müdürü Sascha Müller-Kraenner konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Almanya'nın bugün ilk kez doğrudan ABD'den hidrolik gaz satın alması mutlu olmak için bir neden değil. İklim ve doğa koruma için tarihi bir darbe" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sonraki sevkiyat ne zaman?

Wilhelmshaven'daki sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi, Şubat ortasına kadar resmi olarak test işletiminde hizmet verecek. Bir sonraki tankerin yaklaşık bir hafta içinde Wilhelmshaven'da olması bekleniyor. Wilhelmshaven'a ek olarak, önümüzdeki aylarda Stade, Lubmin ve Brunsbüttel'de de LNG terminalleri açılacak. Yaklaşık 10 aydan kısa süren planlama ve inşaattan sonra, LNG ithalatı için ilk Alman terminali Aralık ortasında Wilhelmshaven'da açılmıştı. Aşağı Saksonya eyaletinin Kuzey Denizi kıyısında bulunan yüzen terminalin amacı, Almanya'nın Rusya'dan gelen teslimat eksikliğinden kaynaklanan gaz arzındaki boşluğu kapatmaya yardımcı olmak. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sebep olduğu enerji krizi Avrupa ülkelerini alternatifler aramaya itmiş, bu doğrultuda Almanya, ABD ve Katar ile sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşmaları imzalamıştı.

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