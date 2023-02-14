Gözleri yaşartan görüntüler... 198.saatte enkazdan Türkiye'ye el salladı
Kahramanmaraş'ta depremin 198. saatinde kurtarılan 17 yaşındaki Muhammed Enes ve ağabeyi Abdülbaki'nin enkaz altından Türkiye'ye el salladığı görüntüler yayınlandı.
Türkiye’yi sarsan büyük depremlerin kalbinde Kahramanmaraş’ta 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 20 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki, depremin 198. saatte 8 katlı Pınar apartmanının enkazından sağ olarak çıkarıldı.
İki kardeşin çıkartılması için saatlerce adeta iğne ile kuyu kazarak mücadele eden AFAD, JAK, madenciler, Gölcük Donanma Kurtarma ekibi, Azerbaycan ekipleri o anları kendi kameralarıyla kaydetti. Oluşturulan koridorda kayıt yapan telefonu elden ele dolaştırarak enkaz altındaki kardeşlere ulaştıran ekipler, "sizi kurtaracağız" diyerek moral verdi.
Göçük altındaki kardeşler ise Türkiye'ye el sallayarak sağlıklı olduklarının mesajını verdi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
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