Gözler, zillet ittifakına çevrildi Peki, Muhalefeti kim fonluyor?

Hasan Eğrigöz Ankara

Bazı medya kuruluşlarının ABD’li bir vakıf tarafından milyonlarca dolar tutarında fonlandığının ortaya çıkması, milli ve yerli olan her şeye karşı çıkan bazı muhalefet partilerini de şüphe altında bıraktı. Joe Biden’ın başkanlık seçimi öncesinde “Türkiye’deki muhalefet destekleyerek AK Parti iktidarını devirebilecekleri” sözü hafızalardaki yerini korurken, şimdi ise herkes “Muhalefet partilerini de mi fonluyorlar?” sorusunu akıllara getirdi.

“Siyaset kurumlarının da destek alıp almadığı araştırılsın!”

Yaşananların ardından, muhalefet partilerine de eğilerek destek alıp almadıklarının araştırılması gerektiğini ifade eden AK Parti Erzurum Milletvekili gazeteci İbrahim Aydemir, “Bir gazeteci olarak bundan utandığımı ifade ediyorum Öyle bir haberi gazetecileri deşifre edecek şekilde ortaya çıkaranlara teşekkür ediyorum ki mesleğimizi aklamış oldular, mesleğimizin içerisindeki iğrençliklerin temizlenmesine vesile oldular. Bunlar siyaset ayağıyla, basın ayağıyla vesayet ayağıyla tarif ettiğimiz ayaklarla eşgüdümlü, eşzamanlı yürüyorlar. Muhalefeti birlikte yapıyorlar. Dolayısıyla ABD ve bazı batılı ülkeler basına bu türden destek veriyorsa, basını böylesine fonluyorsa siyaset kurumu için de bir şüphe aşikar oluyor, ortaya çıkıyor. Siyaset kurumuna da bu anlamda yönelmek lazım, onların da dışarıdan destek alıp almadıklarına çok ciddi eğilip bakmak lazım. Tabii ki utanılacak bir haldir. Tabei ki bunlar aslında gazeteci değillermiş. Bu ismi geçen, fonlanan isimler aslında gazeteci değil, tetikçi. Bunların hiçbir zaman ülkemizin, vatanımızın faydasına kalem oynattıkları vaki değildir. Onlar ne zaman kalemle kağıdın başına geçerler, milli olana karşı görüş ifade ederler. Ne zaman ki ellerine kalem alırlar, yerli olanın aleyhinde yazı yazarlar. Bunların yapısı bu ve nedeni de çok net bir biçimde deşifre olmuş oldu. Amerika’nın güdümündeki kalemlerdir, isimlerdir. Gazeteci değil, tetikçilerdir” şeklinde konuştu.

“Fonlanan medya ile CHP aynı çizgide”

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş da, “Bazı medya kuruluşlarının ve STK’ların ABD’li bir vakıf tarafından fonlandığının ortaya çıkması, yıllardan beri hepimizin bildiği, kendi aramızda konuştuğumuz bazı hususların açık bir şekilde anlaşılması oldu. Yani herkesin bildiği sırrın tekrar açıklanması. Bu yayın organlarının hemen tamamının ve STK’ların normalde AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve bu bahaneyle Türkiye karşıtlığı öteden beri hepimizin bildiği bir şey. Bu açıdan baktığımızda başını CHP’nin çektiği ve muhalefet yapmaktan başka her şeyle uğraşan muhalefetin de, Biden’ın seçilmeden önce yaptığı açıklamalar doğrultusunda maalesef tıpkı bu medya organları ve STK’lar gibi Türkiye karşıtı güçler tarafından desteklendikleri, kendilerini dost kabul eden birilerini bu fonların, bu kuruluşların maalesef el altından bazen de açık bir şekilde destekledikleri hepimizin bildiği şey. Türkiye’nin muhalefeti olmayı bir türlü beceremeyen, başını CHP’nin çektiği muhalefetin, ABD tarafından fonlanan medya kuruluşları ve STK’larla aynı çizgide olması şaşırtıcı değil. Çünkü onlar milletimizin desteğini alarak iktidara gelemeyeceklerini bildiklerinden, ABD başta olmak üzere birtakım dostlarının bir şekilde desteğini alarak iktidara gelme hayalleri kuruyorlar” ifadelerini kullandı.

