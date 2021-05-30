Gözler yarınki kabine toplantısında!
Türkiye koronavirus ile mücadelesinde 1 Haziran'da yeni döneme geçecek. Yarın toplanacak Kabine'de, birçok kısıtlamanın kaldırılması beklenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son vaka sayıları ve aşı takvimine ilişkin sunum yapacak. Bu kapsamda Kabine toplantısında kısıtlamaların ne ölçüde esnetileceği konuşulacak.
Yeniakit Ankara
Çin’de ortaya çıkan ve 1 yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs, alınan birçok tedbirle atlatılmaya çalışılıyor. Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesi kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamalarının ve birçok tedbirin kaldırılması ve esnetilmesinin konuşulacağı Kabine Toplantısı, yarın toplanıyor.
Toplantıda; maske takma zorunluluğu, kafe-restoranların açılması, düğün salonları, sokağa çıkma kısıtlaması, halı saha ve spor salonlarının açılması gibi konularda kısıtlamaların kaldırılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısından sonra yeni dönem için kararları açıklayacak.