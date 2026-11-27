Çanlar İmamoğlu için çalıyor 'Darbe önce kendi çocuklarını yer! Murat Alan yazdı
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Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, YENİ Parti'de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki güç mücadelesini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılında yaptığı uyarıyı hatırlatan Alan, Kılıçdaroğlu'nun tasfiyesiyle başlayan siyasi hesaplaşmanın şimdi İmamoğlu'na yöneldiğini belirtti. "Darbe önce kendi çocuklarını yer" başlıklı yazısında Alan, önemli tespitlerde bulundu.
Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, bugünkü köşe yazısında CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan uzaklaştırılmasıyla başlayan sürecin YENİ Parti'de yeni bir güç savaşına dönüştüğünü yazdı.
ERDOĞAN YILLAR ÖNCE UYARMIŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aralık 2022'de Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki “baba-oğul” ilişkisine yönelik açıklamalarını hatırlatan Alan, bugün yaşanan gelişmelerin o gün yapılan uyarıları yeniden gündeme taşıdığını ifade etti.
ŞİMDİ ÇANLAR İMAMOĞLU İÇİN ÇALIYOR
İmamoğlu'nun desteğiyle genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'in, bugün siyasi ortağının parti içerisindeki etkisini sınırlamaya başladığını belirten Alan, güç dengelerinin Özel lehine değiştiğine dikkat çekti.
Yaşananları 27 Mayıs darbesinin ardından darbeciler arasında başlayan tasfiyelere benzeten Alan, şu ifadeleri kullandı:
“İhanet silsile halinde ilerliyor. Önce baba tasfiye edildi. Şimdi oğullar birbirini yiyor.”
BU İSİMLER Mİ TÜRKİYE'Yİ YÖNETECEK?
Parti içerisindeki koltuk mücadelesinin Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmediğini vurgulayan Murat Alan, yazısında şu çarpıcı soruyu yöneltti:
“Düşünün böylesine bir çalkantının olduğu ana muhalefet, iktidara alternatif olabilir mi? Bu adamlar mı Türkiye’yi yönetmeye aday?”
Türkiye'nin içinden geçtiği kritik jeopolitik sürece de dikkat çeken Alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin önemini vurguladı.
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