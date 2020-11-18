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Ekonomi Gözler Merkez’e çevrildi
Ekonomi

Gözler Merkez’e çevrildi

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) yarın gerçekleştireceği toplantıya dikkat kesilmiş durumda.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:06:00 -
Gözler Merkez’e çevrildi

Naci Ağbal başkanlığında toplanacak kurulun politika faiz oranını arttırıp arttırmayacağı merak konusu. Yerli ve yabancı yatırımcılar, TCMB PPK toplantısında politika faizinde artış bekliyorlar. Karar metninde de enflasyonla mücadele ve gelecek dönem para politikasına ilişkin mesajlara yer verileceğini tahmin ediyorlar. Ekonomistler ise Ağbal başkanlığında yapılacak ilk toplantının ‘ekonomide yeni dönem açıklamalarının önemli bir sınaması olacağını belirtiyorlar. Piyasa analisti Haluk Bürümcekçi, bu ayki toplantıda politika faizinin 475 baz puan arttırılmasının beklendiğini ifade etti. Ekim ayında TCMB’nin geçen ay aldığı kararın ardından dolar kurunun 8.50 seviyelerine kadar yükseldiğini hatırlatan Bürümcekçi, “Başkan Ağbal’ın mesajı PPK toplantısında gerekli adımların atılacağı yönünde olurken, hem Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından enflasyonla mücadeleye öncelik verileceğinin ifade edilmesi faiz artışının önünün açıldığını düşündürmüştü” dedi. Bürümcekçi, ayrıca “Yatırımcılar, faiz koridorunun eski haline dönüp dönmeyeceğini takip edecekler” diye konuştu.

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