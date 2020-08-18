  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Gözler Merkez Bankası'na çevrildi! Dolar rekor seviyeyi zorluyor

Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmeler sonrası ve Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi Dolar/TL yeni güne 7.39 seviyesinden başlangıç yaptı. Gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 09:16:00 -
Gözler Merkez Bankası'na çevrildi! Dolar rekor seviyeyi zorluyor

Dolar/TL haftaya 7.40’lık rekora çok yakın seviyelerde başlangıç yaptı. Piyasalar Merkez Bankası’ndan gelecek hamlelere kilitlenmiş durumda.

Bankacılar bu hafta TCMB’nin likidite adımlarının ve bu adımları daha kalıcı bir sıkılaştırmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin perşembe günü sonuçları açıklanacak Para Politikası Kurulu toplantısının dolar kurunun seyri konusunda belirleyici bir etkiye sahip olacağına dikkat çekiyorlar.

Dolar kuru  şu dakikalarda 7.39 seviyesinden işlem görürken Euro/TL ise 8.78 civarındaki seyrini sürdürüyor.

Merkez Bankası’nın Perşembe günü vereceği faiz kararının yukarı yönlü seyreden doların ateşini düşürüp düşürmeyeceği merak edilirken Doğu Akdeniz’de yaşanacak gelişmelerinde kur üzerinde etkili olması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD ve İsrail'in S-400 planı deşifre oldu
Dünya

ABD ve İsrail'in S-400 planı deşifre oldu

İran’a uygulanan silah ambargosunun kalkması halinde Tahran'ın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın alma ihtimaline karşı ABD ve İs..
Duyurdular: 3 yıllık sözleşme imzalandı
Spor

Duyurdular: 3 yıllık sözleşme imzalandı

Galatasaray Kulübü, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'ni transfer ettiklerini açıkladı.

Macron'a tepki yağdı: Sen önce kendi ülkene bak
Dünya

Macron'a tepki yağdı: Sen önce kendi ülkene bak

Avrupa Birliği'ni Belarus'taki göstericilere destek vermeye çağıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde hiç beklemediği bir tepk..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı