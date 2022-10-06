Gözler Fatih Terim'de.. Bakalım cevabı ne olacak?

İspanyol ekibi Sevilla'da kötü gidiş devam ediyor. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu iç saha maçında Dortmund'a 4-1 mağlup olan İspanyol devi, teknik direktör Julen Lopetegui ile yollarını resmen ayırdı. Lopetegui'den boşalan koltuğa kimin geçeceği merak konusu olurken İspanyol medyası Fatih Terim'i ilk sıradan gösterdi.

Sevilla'da kötü gidiş teknik direktör Julen Lopetegui'nin sonunu getirdi. Art arda aldığı kötü sonuçların ardından görevine son verilen Julen Lopetegui'nin yerine kimin geçeceği ise merak konusu olmuştu.

Ramon Sanchez Pizjuan'da ağırladıkları Dortmund karşısında adeta dağılan Sevilla'da karar verildi. İlk yarıda 3 farkla geri düşen İspanyol ekibi, karşılaşmadan da 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

İspanyol ekibi, kararı resmi olarak açıklamadan önce Lopetegui, Dortmund maçı sonunda oyuncularıyla vedalaştı. Lopetegui, sahadan ayrılırken de taraftarlara veda etmişti. Maç sonu Movistar'a konuşan Lopetegui, "Bana üç harika sezon yaşatan tüm Sevilla'ya, halkına, oyunculara teşekkür ederim. Çok sevdiğim bir takımdan ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Sevinçli ve hüzünlü anlar yaşadık" dedi. Sevilla ise yaptığı açıklamayla tecrübeli hocayla yolları resmen ayırdı.

İspanya LaLiga'da geride kalan 7. haftayı Sevilla, 17. sırada yer alıyordu. 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Sevilla'da acil bir çıkış yolu aranıyor.

Sevilla, bu sezon LaLiga'da oynadığı 3 iç saha maçında 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken Şampiyonlar Ligi'nde de oynadığı 2 iç saha maçını kaybetti.

Sevilla için İspanyol basınında en güçlü aday Fatih Terim olarak görülüyor. İspanyol Spor programı Carrusel Deportivo’da yer alan bir habere göre, Fatih Terim, Sevilla’nın teknik direktör arayışlarında listenin başında yer alıyor.