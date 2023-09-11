Gözler emtia piyasasına çevrildi! Kakao mu, şeker mi, altın mı kazandıracak?

Emtia piyasasında geçtiğimiz hafta sert düşüşler yaşanırken bu hafta piyasanın seyri merak ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerin sürmesi emtia piyasasını olumsuz etkileyen faktörlerin başında.

Bir süredir Fed'in yılın geri kalanında faiz artırmayacağına yönelik tahminler baskın olurken, hizmet sektörüne ilişkin açıklanan verilerin beklentilerden iyi gelmesinin ardından bankanın sıkılaştırıcı para politikasına devam edebileceğine ilişkin tahminler kuvvet kazandı.

Çin'de Caixin hizmet sektörü PMI'ın 51,8 ile beklentilerin altında kalması ve bileşik PMI'ın önceki aya göre gerileyerek 51,7'ye inmesi de emtia piyasasındaki risk iştahını azaltmış durumda.

Toparlanma mı kırılganlık mı?

Analistler, Çin'de açıklanan verilerin ülke ekonomisindeki toparlanmanın kırılgan olmayı sürdürdüğüne işaret ettiğine dikkati çekiyor. Paladyuma bakıldığında Aralık 2018'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Değerli metallerde geçen hafta sert düşüşler görüldü. Haftayı altın yüzde 1,1, gümüş yüzde 5,2, platin yüzde 7 azaldı. 1.185,24 dolarla Aralık 2018’den bu yana en düşük seviyeyi gören paladyum da haftayı yüzde 1,7 düşüşle tamamladı.

Altının onsu değer kaybetti

Yükselen tahvil faizleri ve doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya devam etmesiyle altının ons fiyatı değer kaybetti. Analistler, Fed'in şahin adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlendiğini belirterek, altının ons fiyatı düşüş eğilimi içerisinde olduğunu kaydetti.

Geçen hafta baz metallerde de düşüş eğilimi hakimdi. Tezgah üstü piyasada, bakır yüzde 3,5, kurşun yüzde 1,4, alüminyum yüzde 2,4, nikel ve çinko yüzde 3,1 değer kaybetti.

Petrolde artış sürecek mi?

Geçen hafta emtia piyasasındaki düşüş eğilimine karşın Brent petroldeki yükseliş devam etti. Brent petrol geçen hafta yüzde 1,6 arttı.

Dünyanın en büyük iki petrol ihracatçısı Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerini yıl sonuna kadar uzatacaklarını açıklamalarının etkisiyle Brent petrol yükseliş eğilimini sürdürdü.

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Şeker, Ekim 2011'den kakao da Mart 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Tarım emtialarında ise geçen hafta karışık bir seyir izlendi.Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday haftayı yatay tamamlarken, pirinç yüzde 3,3, soya fasulyesi yüzde 0,4 değer kaybetti. Mısır ise yüzde 0,3 değer kazandı.

Şeker piyasasında üretim açığı olacağına yönelik artan endişeler, fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Şeker ve kakaoda dalgalanma

Uluslararası Şeker Organizasyonu (ISO), 2023/24 sezonunda 2,12 milyon ton üretim açığı olacağını tahmin ediyor. Hindistan'ın şeker üretimi beklentileri düşüş gösteriyor. El Nino etkisiyle birlikte üretimin azalacağı endişeleri var.Dünyanın önde gelen şeker ticareti firmalarından Alvean, Hindistan mahsullerindeki kötü görünümün küresel tatlandırıcı stoklarını aşağıya çekmesi nedeniyle şekerde açık oluşmasını bekliyor.

Kakao fiyatları, Nijerya'nın para birimi Naira'daki devalüasyon ve ülkede yaşanan kakao çekirdeği kıtlığı nedeniyle yükseldi.Kahve piyasasında üretim fazlası olacağına yönelik artan endişeler ise kahve fiyatlarında değer kaybına neden oldu. ABD Tarım Bakanlığı 2022/23 sezonunda kahvede 8 milyon torba üretim fazlası olacağını tahmin ediyor.

Piyasa uzmanları altını yine güvenli liman olarak görürken bu konuda uzun vadeli davranmanın önemli olduğunu, bu hafta ise yüksek fiyat beklentisine girilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Analistler çeyrek ve gram bazında da altında bu hafta da sakin seyrin devam edeceğini hatırlattı.