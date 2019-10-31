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Ekonomi

Gözler bu ihalede olacak

Emlak Konut GYO, Başakşehir’de bulunan yaklaşık 50 bin metrekare büyüklüğündeki arazisi için gelir paylaşımı esaslı ihaleyi bugün düzenleyecek.

2019-10-31 11:05:00 -
Gözler bu ihalede olacak

Emlak Konut GYO’nun, İstanbul’un gözde ilçelerinden Başakşehir’de bulunan yaklaşık 50 bin metrekare büyüklüğündeki arazisi için gelir paylaşımı esaslı ihalesi bugün düzenlenecek. Kayabaşı bölgesindeki araziyle ilgili geçtiğimiz günlerde ihaleye çıkan şirketin bölgede farklı yüklenici firmalarla inşa ettiği birçok projesi bulunuyor. Söz konusu ilanda emsali 1,35 olarak açıklan arsa, 993 ada, 4 parsel, toplam 48 bin 674 metrekare büyüklüğünde olup, emsale esas inşaat alanı ise 52 bin 693 metrekare şeklinde planlandı. Açık ihale usulü ile ön yeterlilik (1. oturum) ve pazarlık-açık artırma-kapalı zarf teklif alma (2. oturum) olarak iki oturum halinde iki ayrı günde yapılacak olan ihaleye, bölgede daha önce proje geliştirmiş olan firmaların ilgi göstermesi bekleniyor. Gayrimenkul uzmanları, bugün saat 14.30’da yapılacak olan ihalenin sonucunun bölgedeki rayiç değerlerin gelebileceği seviye açısından da önemli olduğunu dile getiriyor.

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