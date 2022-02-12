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Dünya Gözler bu görüşmeye çevrildi! Biden ve Putin arasında kritik temas
Dünya

Gözler bu görüşmeye çevrildi! Biden ve Putin arasında kritik temas

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin talebi üzerine ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşeceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 01:21:00 - 2022-02-12 01:27:39
Gözler bu görüşmeye çevrildi! Biden ve Putin arasında kritik temas

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

Ukrayna'daki krize yönelik ABD'den yeni açıklamalar gelirken Rusya tarafında da hareketlilik artarak devam ediyor.

ABD görüşme talebinde bulundu

Beyaz Saray, Biden'ın, Rusya lideri Putin ile telefon görüşmesi yapmak istediğini belirtmesi üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklama yaparak, "ABD tarafı Devlet Başkanı Putin ile görüşme talebinde bulundu ve 12 Şubat'ta, Moskova saati ile iki devlet başkanının görüşmesi planlanıyor" dedi.

Görüşmenin saat kaçta olacağına dair bilgi vermeyen Peskov, Amerikan tarafının telefon görüşmesi için kendilerine yazılı talep ulaştırdığını da sözlerine ekledi.

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