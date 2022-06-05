Gözler Boğaziçi'nin muhalif öğretim üyelerinde! Faiz yüksek tutulsaydı, bankalar ne yaparlardı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz karşısındaki kararlı tutumu muhalefetin hedefinde iken, bankalar karlılık oranlarını, 2022 Nisan ayında 2021 Nisan ayına oranla yüzde 707,8 arttırdı.
Yeniakit.com.tr
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörünün Nisan ayına ilişkin kârlılık oranlarını açıkladı.
Açıklanan verilere göre; sektörün kârı Nisan'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 707,8 artışla 34,9 milyar TL'ye yükseldi.
Gözler Boğaziçi'nin muhalif öğretim üyelerinde!
Boğaziçi Üniversitesi'nin muhalif öğretim üyeleri, final sınavında öğrencilerine, faize ilişkin şu soruyu yöneltmişti:
Türkiye’deki politika, faizin sebep, enflasyonun ise sonuç olduğuna inanır. Bu sizce ne anlama geliyor? Bu ifadeyi ekonomik argümanlar kullanarak, kısaca savunun veya reddedin.
Bu soruları boşverin! 'Faiz yüksek olsaydı bankalar ne yapardı?' bunu cevaplayın
Faiz düşük tutulduğu halde, bankalar karlarını geçtiğimiz yılın Nisan ayına oranla yüzde 707,8 arttırdı. Şimdi kamuoyu Boğaziçi'nin o muhalif öğretim üyelerinden "Faiz yüksek olsaydı, bankalar ne yaparlardı?" sorusunun cevabını bekliyor.