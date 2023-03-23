Gözler asgari ücret zammında! En düşük emekli maaşı belli oldu

Asgari ücret zam var mı? sorusu milyonlar tarafından araştırılıyor. Emeklilerin en düşük maaşlarındaki düzenleme sonrasında asgari ücret ara zam 2023 yılında da gündeme geldi. Peki ama Asgari ücrete son dakika zam yapılacak mı?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseldiğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili Bilgin; ''Asgari ücreti 455-460 dolar arasına çıkararak Türkiye'nin ekonomik gücünü gösterdik. Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var.'' dedi.



Bakan Bilgin, ''Olağanüstü şartlarda yeniden müdahale ederiz, geçen sene nasıl Temmuz ayında müdahale ettiğimiz gibi. İhtiyaç olursa geçen sene gibi zam yapılabilir." demişti.

Asgari ücret zammı olacak mı?

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yapılır yapılmaz haberimizde yer alacak.



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