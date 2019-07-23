Gözler 25 Temmuz’daki PPK toplantısında! Dövizden sonra faiz için de ha gayret

Mehmet Canıtatlı

Murat Uysal’ın önceki hafta başkanlık görevine gelmesinin ardından ilk toplantısını 25 Temmuz’da yapacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan da faiz indirimi bekleniyor. Enflasyon ve Dolar/ TL kurundaki gerilemenin ardından faiz oranlarında da 2 ile 4 puan arasında bir indirim beklentisi hâkim.

Yeni politika gerekli

Temmuz toplantısında yüzde 24 olan politika faizinde güçlü indirim bekleyen ekonomistler, dış faktörlerin yanı sıra Türkiye ekonomisinde yaşanan küçülmenin devam etmemesi ve piyasaya canlılık kazandırılması için faiz oranlarında bir gerileme kararının verilebileceği görüşünde. Yüksek faiz oranının maliyetleri arttırdığına dikkat çeken ekonomistler, bütçe açığı ve yüzde yüzün üzerinde seyreden iç borç çevirme oranlarının faizle ilgili yeni bir politikayı gerekli kıldığı görüşünü dile getiriyor. Piyasa ise indirim beklentisini geçen haftadan satın aldı. Borsa İstanbul’un 100 endeksinde görülen yükseliş eğilimi ile Dolar/TL kurundaki gerileme faizle ilgili düşüş beklentilerini güçlendiriyor.

Para Piyasaları Kurulu’nun (PPK) alacağı kararın tüm sektörlere yansımaları olacak. Bunlardan birisi de kan kaybı devam eden inşaat sektörü. 2 milyonluk istihdam potansiyeli ile ekonominin temel dinamikleri arasında yer alan sektörün belini yüksek faize dayalı maliyet yükü büküyor. Buna rağmen moralini bozmamaya çalışan sektör temsilcileri tüketicilere cezbedici teklifler sunmaya devam ediyor.

Daralmayı tetikledi

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, mevcut piyasa koşullarında “Konut almak için en uygun dönem şimdi” tavsiyesinde bulundu. Konut satışlarında Haziran’da yaşanan yüzde 46.62’lik daralmanın sürpriz olmadığına dikkat çeken Durbakayım, “İstanbul Büyükşehir seçimleri nedeniyle yatırımcının haziranda talep ertelemesi bekleniyordu. Konut kredi ve mevduat faizlerinin arzu edilen seviyeye inmemesi de söz konusu daralmaya katkı verdi. Temmuz ayının ikinci yarısı itibarıyla sektörde hareketlilik gözleniyor. Temmuz verilerinde konut satışlarındaki daralmanın hız kaybettiğini göreceğiz. Özellikle ağustosun ikinci yarısı itibarıyla konut satışlarındaki daralma yerini toparlamaya bırakacak. Yılın devamında da artış eğiliminin sürmesini öngörüyorum. Tabii ki, 2019’da geçen yılın rakamlarını kenara bırakacağız. 2019 sektörün kendi dinamiğini bulma yılı olacak’’ şeklinde konuştu.

Kamuda tasarruf şart

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova ise, “Kamu mutlaka tasarruf yapmalı” uyarısında bulundu. Nisan dönemi işsizlik oranının Kasım 2018’ den bu yana en iyi veri olduğunu vurgulayan Arzova, şu tespitte bulundu: ‘’İşsizliğin azalabilmesi için öncelikle ekonomik aktivite canlanmalı. Sonrasında Türkiye’nin mutlaka istihdam artırıcı yatırımları özel sektör teşviği, özel sektörün girmediği alanlarda ise devlet yatırımları şeklinde yeniden düşünmesi gerekli. Yatırımların özel sektör eliyle yapılabilmesi için ülkenin, doğrudan yabancı sermayeyi teşvik edici bir yapıya kavuşturulması lazım. Bunun için de bir dizi reform gerekli. Kamuda tasarruf şart.”

250 baz puan indirim bekleniyor

AA Finans’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 25 Temmuz Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 250 baz puan indirim bekliyor. AA Finans’ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 19 ekonomist de faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer aldı.