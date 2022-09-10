Gözler 13 Eylül'de! Geri sayım başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal Konut projesi için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de detaylarını açıklayacağı projede, konut ve arsa sayısı da belli oldu. Balkan Turu sonrası uçakta açıklamalarda bulunan Erdoğan, 81 ilde 250 bin konutun inşa edileceğini, ayrıca evini kendi yaptırmak isteyenler için 100 bin altyapılı konut arsası satışa çıkacağını söyledi. Erdoğan’ın verdiği bilgilere göre 10 bin de sanayi sitesi hayata geçirilerek, vatandaşın uygun şartlarda işyeri sahibi olması sağlanacak.

Kimler faydalanacak?

Sosyal konut projesinin açıklanmasına sayılı günler kala, vatandaş kimlerin başvuruda bulunabileceğini merak ediyor. İşte detaylar:

* Konut ve arsa projelerinde hedef kitle dar gelirli vatandaşlar. Bu nedenle gelir sınırı belirlendi. İstanbul’da hane geliri 16 bin TL, diğer illerde 14 bin TL altında olanlar başvurabilecek.

* Sosyal konut ve arsa projelerine ‘evi olmayan’ kişiler müracaat edebilecek.

* TOKİ’ye yapılacak başvuru sonrasında kura ile hak sahipleri belirlenecek.

İmkanlar neler?

* Kura sonrası hak sahibi olan vatandaş uygun ödeme koşullarına sahip olacak. Vatandaşa 20 yıla varan vade imkânı sunularak, kira öder gibi ev sahibi olması sağlanacak. Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30’unu aşmaması bekleniyor.

* Konut Fiyat artışının önemli bir nedeni de inşaat maliyetlerinin yükselmesi. Sosyal konut projelerinde ise devlet desteği sağlanarak fiyatlar düşürülecek. Vatandaş, özel sektörde bir firmadan alacağı fiyatın çok daha altında bir rakamla ev sahibi olacak.

TOKİ eliyle inşa edilen projelerde emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engellilere özel kontenjan ayrılıyor. Bu yıl ilk kez gençlere de listeye girdi. 30 yaş altı gençlere projelerden yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak.

* Vatandaş dilerse konut yerine arsa projelerine başvuru yapıp, evini kendi inşa edebilecek. Bu projelerin altyapısı kamu tarafından yapıldığı için vatandaş avantaj elde edecek.

Fiyatları etkileyecek

* Sosyal konut hamlesi ile dar gelirli için konut üretilirken aynı zamanda kira ve fiyat artışları da dizginlenecek. Son yıllarda üretimdeki yavaşlama nedeniyle birçok ilde konut arzı ihtiyacın gerisinde kaldı. Bu da fiyat artışını beraberinde getirdi. Piyasaya sunulacak yeni arz ile fiyatların da dengelenmesi bekleniyor. Bakan Kurum geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştı: “Sosyal konutlar yapılınca emin olun ki gayrimenkul fiyatları düşecek. Bu projeyi duyurmamızla birlikte düşüşe geçmeye başladı. Hem kiralar hem de gayrimenkul fiyatları düşecek.”

* Dar gelirli vatandaşın ev sahibi olacağı projenin yanında orta ve orta üstü gelir grubuna yönelik bir çalışma da planlanıyor. Bakanlık iştiraki olan Emlak Konut GYO öncülüğünde, özel sektöründe dahil olacağı bir konut kampanyası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Geçmişte konut kredi faizlerinin yüzde 1’in altına düşürüldüğü, peşinatların yüzde 5-10’a çekildiği ve taksitlerin ertelendiği kampanyalar yapılmış ve büyük ilgi görmüştü. Yeni kampanyada da faiz ve peşinat avantajlarıyla konut alımının kolaylaştırılması planlanıyor.