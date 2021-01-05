Gözden su akması neden olur?

Göz sulanması yerine göre ciddiye alınmayacak bir sıkıntı olabilirken bazen çok ciddi problemlerin de işareti olabilir.

Göz sulanmasının nedenleri

Alerjiler

Göz alerjisi, göz sulanmasının en yaygın nedenidir. Polen, hayvan kepeği, toz gibi yabancı maddeleri düşman olarak algılayan vücut buna tepki verir ve histamin salgılamaya başlar. Bu durumda gözlerde sulanma, kaşıntı, kanlanma veya şişme ortaya çıkabilir.

İlaçlar

En önemli nedenlerden biri de ilaçlardır. Göz sulanmasına neden olan bazı ilaç çeşitleri şunlardır:

- Epinefrin

- Kemoterapi ilaçları

- Göz damlaları

- Enfeksiyonlar

Herhangi bir iltihap, enfeksiyon veya göz sulanmasına neden olabilir.

Göz yaşı kanalının tıkanması

Gözyaşı kanalları gözyaşı üretmez fakat göz yaşını dışarı atar. Gözyaşı normalde göz kapağının yakınındaki burun içindeki ince kanallar aracılığıyla atılır. Bu gözyaşı kanalları bir şekilde bloke olursa göz sulanması ortaya çıkabilir.

Göz yaşı kanalının gelişmemiş olması

Bebeklerde göz sulanmasının en yaygın nedeni henüz tam olarak gelişmeyen bu gözyaşı kanallarının bloke olmasıdır. Gözyaşı kuruduğunda çapaklanabilir fakat bu bir enfeksiyon belirtisi değildir. Birkaç ay içinde bloke olan gözyaşı kanalları kendiliğinden açılır.

Diğer Yaygın Nedenler

- Nezle

- Gözyaşının üretiminin azalması

- Alt göz kapağının dışa dönmesi

- Göz kapaklarının dışa kıvrılması

- Göze giren yabancı maddeler

- Saman nezlesi

- Göz kanallarının enfeksiyonu

- Göz nezlesi

- Trahoma

Göz sulanması belirtileri nelerdir?

Göz sulanması şu belirtilerle birlikte kendini gösterebilir:

- Gözlerde kanlanma

- Gözlerde yanma

- Gözlerde kaşınma

- Görsel hassasiyetin azalması

- Göz kapaklarının şişmesi

- Gözlerde ağrı

- Göz akıntısı

- Göz etrafında kabuklanma

Göz sulanması tedavisi nasıl yapılır?

Çoğu göz sulanması olgusu sağlık kuruluşlarına başvurmayı gerektirecek boyutlara ulaşmaz ve göz temizliğine dikkat edilerek kısa bir süre içerisinde iyileştirilebilir. Bu sorunu yaşayan kişilerin birçoğu göz sulanması nasıl geçer ve tedavisi nasıldır gibi soruların yanıtını aramaktadır. Kendiliğinden iyileşmeyen göz sulanması olgularında muayene ile sulanmaya neden olan sağlık sorunu kolaylıkla teşhis edilebilir ve tedavi planı buna göre gerçekleştirilir. Göz kuruluğu sorunu olan kişilerde düzenli olarak suni gözyaşı kullanımı önerilebilir. Bu sayede gözlerdeki kuruma sorunu ortadan kalkacağından gün içerisinde gözden yaş gelmesi sorunu ortadan kalkacaktır. Kuruluğun yanı sıra gözde veya göz kapaklarında herhangi bir enfeksiyonun tespit edilmesi halinde hekim tarafından göz damlaları, oral antibiyotikler ve antibiyotik içerikli merhemler reçetelendirilebilir. Göz kanallarında tıkanıklık söz konusu olduğu durumlarda tıkanmaya neden olan etkene yönelik bir tedavi planı yapılır. Nadir de olsa gözyaşı drenaj kanallarının onarımı veya yeni bir kanalın oluşturulması gibi amaçlarla dakriyosistorinostomi ve benzeri cerrahi operasyonlar gerekebilmektedir. Bunun haricinde önerilen ilaçların kullanımına ek olarak kişilerin günde birkaç kez göze ıslak havlu veya pamuk yardımıyla sıcak kompres uygulaması tıkanmış gözyaşı kanallarının açılmasına yardımcı olur. Alerjinin söz konusu olduğu durumlarda antihistaminik içerikli ilaç ve göz damlaları önerilebilir. Bunun yanı sıra alerjiye neden olan etkenlerin belirlenebilmesi ve bunlardan uzak durulabilmesi amacıyla alerji testleri de uygulanabilir.

Eğer sizde de göz sulanması sorunu mevcut ise ve göz temizliğinize dikkat etmenize karşın uzun süredir herhangi bir iyileşme olmadıysa bir sağlık kuruluşuna başvurarak göz muayenesinden geçmenizde fayda vardır. Olası göz hastalıklarınızın erken dönemde teşhis edilmesini sağlayarak bir an önce tedavi olabilir, bu sayede gözlerinizde kalıcı hasarların oluşumunun önüne geçebilirsiniz.