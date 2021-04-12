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Gündem Gözaltına alınan emekli amiraller adliyeye sevk edildi!
Gündem

Gözaltına alınan emekli amiraller adliyeye sevk edildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, bazı emekli amirallerin yaptığı açıklamaya ilişkin yürüttüğü soruşturmada, emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 17:49:00 -
Gözaltına alınan emekli amiraller adliyeye sevk edildi!

Emekli 104 amiralin "Montrö Bildirisi"ne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ, Ali Sadi Ünsal, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'ın Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi.

4 Nisan'da soruşturma başlatılmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.

Şüphelilerden 10'unun gözaltı süresi 8 Nisan'da 4 gün uzatılmış, ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral ise bugün Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmişti.

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Yorumlar

Latif kumbaraci

İnşallah duruşmada vatanina milletine ve milli iradeye aşık bir hakim vardır da muebbeti sayar bu sözde askerlere. Acilen rutbelerinin sokulmesini istiyoruz. O şerefli uniformaya layık değil onlar
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