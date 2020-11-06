Gözaltına alınan 97 DHKP/C’liden 49’u cezaevine gönderildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DHKP/C’nin ‘silahlı propaganda birliği’, ‘illegal alan’, ‘direniş meclisi’, ‘halk meclisi’, ‘alan komitesi’ ve ‘mahalle komitesi’ gibi sözde yapılanmalarında sorumlu düzeyde oldukları ve tabanın motivasyonunu yükseltmek için sansasyonel eylem arayışı içerisine girdikleri ileri sürülen 120 kişi hakkında 29 Ekim’de gözaltı kararı verilmişti.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 97 kişi yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49’u tutuklanırken 48’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 23 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.