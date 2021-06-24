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Gündem Gözaltına alınan 61 polisten 18'i tutuklandı
Gündem

Gözaltına alınan 61 polisten 18'i tutuklandı

Balıkesir merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 61 polis gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 43'ü adli kontrol şartı ile salınırken, 18'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 23:15:00 -
Gözaltına alınan 61 polisten 18'i tutuklandı

Balıkesir merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 61 zanlıdan 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 61 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 43'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulunda öğrenim gördükleri dönemde örgütün mahrem imamlarının ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları ve toplantılar gerçekleştirdikleri tespit edilen 61 polis hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüpheliler 14 Haziran'da 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

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Yorumlar

Adalet

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Adil

Bu tutuklamalar, özgürlükten mahrum etme, ailelerin parçalanması, servetlere el konulması, memleketten sürülme, işten atmalar, gazete ve dergilerin kapatılması... ne zaman sona erecek. Bunların vebalini kimler nasıl verecek.
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