0553 313 94 23

Göz sağlığı için beslenmeye dikkat

Gözlerin sağlıklı ve güçlü olması için de bazı özel besinlerin düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini belirten Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof.

10 Mart 2019 Pazar 17:06
Göz sağlığı için beslenmeye dikkat

Gözlerin sağlıklı ve güçlü olması için de bazı özel besinlerin düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini belirten Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, beslenmenin detaylarından bahsetti.


Doktoröz Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, "Vücudun diğer organları gibi yaşla birlikte görüş zayıflaması maalesef ortaya çıkmaktadır. Ancak bu durum, gözlere iyi geldiği bilinen bazı yiyeceklerle yavaşlatılabilir. Bunlar arasında; A vitamini, C vitamini ve E vitamini açısından zengin olanları tüketilmesi gereken besinler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Aynı zamanda lutein, zeaksantin, çinko ve selenyum içeren gıdalar, gözleri güçlendirmek ve görüşü korumak için tavsiye ediyoruz. Genel olarak ise, sebze ve meyvelerin düzenli olarak tüketilmesi, günde en az 6 bardak su içilmesi,vücudu susuz bırakan çay, kahve, şekerli gazoz gibi içeceklerin az tüketilmesi ve mutlaka egzersiz yapılması oldukça önemli" dedi.


Gözlere iyi gelen gıdalara da değinen Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, A vitamini kaynağı olarakhavuç, tatlı patates, kabak, portakal, kayısı, lahana, ıspanak,C Vitamini kaynağı olarakTurunçgiller, kiraz, çilek, yaban mersini, kivi, brokoli, yeşil ve kırmızı biber, karnabahar, E Vitamini Kaynağı olarak badem, fıstık, ayçekirdeği, keten tohumu, yumurta; Lutein ve Zeaksantin Kaynağı olarak ıspanak, pazı, yeşil bezelye, marul, brokoli, kabak; Çinko ve Selenyum Kaynağı olarak Fıstık, kabak çekirdeği, leblebi, deniz ürünleri özellikle somon, orkinos, uskumru, sardalye yenmesinin göz sağlığı ve genel beden sağlığı için oldukça faydalı olduğunu belirtti.


Göz Sağlığı İçin Havuç


ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, "Çocukluğumuzdan beri, havucun göz sağlığı için en iyi sebze olduğu söylenir ve bu öneri neredeyse her türlü göz rahatsızlığı için geleneksel olarak kullanılmaktadır. Göze iyi gelen beta-karoten için en iyi kaynaklardan biri olan havuç, aynı zamanda göz sağlığını korumak için uzmanların önerdiği C ve E vitaminlerini de içermektedir. 1 adet orta boy havuç, günlük A vitamini ihtiyacının neredeyse 2.5 katı A vitamini sağlar. 1 adet orta boy havuç günlük C vitamini ihtiyacının %7’sini karşılar. 1 adet orta boy havuç günlük E vitamini ihtiyacının yaklaşık %2’sini karşılar. Havuç göz için güzel bir besin olmakla beraber tek başına yeterli değildir ve diğer gıdalarla birlikte alınması oldukça önemlidir" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkentte yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak
    1. Başkentte yarın bazı yollar araç..
    2. Efeler Ligi'nde normal sezon sona erdi
    3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    4. İşte Gürsu’yu geleceğe taşıyacak..
    5. Develerin altında ölüyorlardı
    6. Midibüslerine 10 günde gelen 300..
    7. Filistin’in yeni başbakanı belli oldu!
    8. "Dünyanın gözü 31 Mart seçimlerinde"
    9. HDP mitinginde yakalandılar! Eski..
    10. Sevgilisi köpeğini alıp terk edince..
    11. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    12. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    13. Muhammet Reis’ten taraftara ‘destek’..
    14. TFF 2. Lig Beyaz Grup: Kastamonuspor..
    15. 6 ton hamsi 1 saatte tüketildi
    16. Çaylı’dan miting havasında mahalle..
    17. Yıldırım Belediyespor’dan gol yağmuru
    18. Spor Toto Lig: Çaykur Rizespor: 3 -..
    19. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    20. Rizespor evinde Kayseri'ye patladı!
    21. Satılık yarım araba Facebook'tan..
    22. Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 -..
    23. Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor..
    24. 3 bin kişilik aşiret HDP'den AK..
    25. Şentop: Bu çatışmaların hepsi...
    26. Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 -..
    27. Sırp milliyetçisi Çetniklerden Bosna..
    28. Türkiye'nin ilk kış yarışı Sarıkamış..
    29. "CHP Genel Başkanı siyaseten iflas..
    30. İçişleri Bakanı Soylu, Sivas'ta
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru