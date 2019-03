Göz sağlığı için beslenmeye dikkat

Gözlerin sağlıklı ve güçlü olması için de bazı özel besinlerin düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini belirten Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, beslenmenin detaylarından bahsetti.

Doktoröz Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, "Vücudun diğer organları gibi yaşla birlikte görüş zayıflaması maalesef ortaya çıkmaktadır. Ancak bu durum, gözlere iyi geldiği bilinen bazı yiyeceklerle yavaşlatılabilir. Bunlar arasında; A vitamini, C vitamini ve E vitamini açısından zengin olanları tüketilmesi gereken besinler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Aynı zamanda lutein, zeaksantin, çinko ve selenyum içeren gıdalar, gözleri güçlendirmek ve görüşü korumak için tavsiye ediyoruz. Genel olarak ise, sebze ve meyvelerin düzenli olarak tüketilmesi, günde en az 6 bardak su içilmesi,vücudu susuz bırakan çay, kahve, şekerli gazoz gibi içeceklerin az tüketilmesi ve mutlaka egzersiz yapılması oldukça önemli" dedi.

Gözlere iyi gelen gıdalara da değinen Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, A vitamini kaynağı olarakhavuç, tatlı patates, kabak, portakal, kayısı, lahana, ıspanak,C Vitamini kaynağı olarakTurunçgiller, kiraz, çilek, yaban mersini, kivi, brokoli, yeşil ve kırmızı biber, karnabahar, E Vitamini Kaynağı olarak badem, fıstık, ayçekirdeği, keten tohumu, yumurta; Lutein ve Zeaksantin Kaynağı olarak ıspanak, pazı, yeşil bezelye, marul, brokoli, kabak; Çinko ve Selenyum Kaynağı olarak Fıstık, kabak çekirdeği, leblebi, deniz ürünleri özellikle somon, orkinos, uskumru, sardalye yenmesinin göz sağlığı ve genel beden sağlığı için oldukça faydalı olduğunu belirtti.

Göz Sağlığı İçin Havuç

ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, "Çocukluğumuzdan beri, havucun göz sağlığı için en iyi sebze olduğu söylenir ve bu öneri neredeyse her türlü göz rahatsızlığı için geleneksel olarak kullanılmaktadır. Göze iyi gelen beta-karoten için en iyi kaynaklardan biri olan havuç, aynı zamanda göz sağlığını korumak için uzmanların önerdiği C ve E vitaminlerini de içermektedir. 1 adet orta boy havuç, günlük A vitamini ihtiyacının neredeyse 2.5 katı A vitamini sağlar. 1 adet orta boy havuç günlük C vitamini ihtiyacının %7’sini karşılar. 1 adet orta boy havuç günlük E vitamini ihtiyacının yaklaşık %2’sini karşılar. Havuç göz için güzel bir besin olmakla beraber tek başına yeterli değildir ve diğer gıdalarla birlikte alınması oldukça önemlidir" diye konuştu.