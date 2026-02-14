Göz muayenesi için gitmişti! Hastanede Bypass ameliyatı oldu

Uzun süredir diyabet tanısı olan Şafak Ender Alptekin, görme problemi nedeniyle göz hekimine başvurdu ve şikâyetin diyabete bağlı damar hastalığından kaynaklandığı belirlendi. Daha önce önemsemediği yürürken gelişen bacak ağrısının da diyabete bağlı damar hasarıyla ilişkili olabileceğinin söylenmesi üzerine yapılan incelemelerde bacak damarlarında ciddi darlıklar tespit edildi. Kalp damarlarının da taranmasıyla stentle tedavi edilemeyecek derecede kritik darlıklar saptanan hasta, minimal invaziv bypass için kalp ve damar cerrahisine yönlendirildi.

Tetkiklerde bacak damarlarında ve kalbe giden üç ana damarda yüzde 95'in üzerinde darlık belirlenen hasta, Biruni Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Bayram tarafından tedavi edildi.

"Göz muayenesi süreci başlatan önemli bir adım oldu"

Şafak Ender Alptekin, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Hastaneye gelmeden önce ayak baldırlarımda bir ağrı başladı ama bunu başta çok önemsemedim. Göz doktoruna muayeneye gittiğimde göz damarlarımda hafif kanama olduğunu söylediler. Her gün yürüdüğüm bir güzergâh vardı, o yolda ayağım ağrımaya başladı. Göz doktorunun damar kanaması nedeniyle şeker ve tansiyonumu kontrol altına almam gerektiğini söylemesi süreci başlatan önemli bir etken oldu. Bacak ağrısı ve çabuk yorulma zaman içinde arttı. Yürüyebildiğim mesafe giderek kısaldı Bu nedenle vücutta en ufak bir değişiklikte doktora gitmenin önemli olduğunu düşünüyorum."

"Bypass ameliyatı önerildiğinde sıcak bakmadım"

Ameliyat sürecine ilişkin konuşan Alptekin, "İlk başta bypass ameliyatı önerildiğinde ameliyat fikrine sıcak bakmadım. Daha sonra durumun ciddiyetini anlayınca tekrar görüştük. Doktorum ameliyatın detaylarını anlaşılır şekilde anlattı. Kısa sürede ameliyat kararı aldık" dedi.

Alptekin, "Ameliyat sonrası iyileşme sürecimde ciddi bir endişe yaşamadım. Daha sonra günlük ihtiyaçlarımı kısa sürede kendim karşılamaya başladım. Genel olarak bypass ameliyatından korkulmaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kapalı yöntemle yapılan ameliyatın beklediğim kadar zor bir süreç olmadığını gördüm. Ameliyat kararını geciktirmemek önemli" şeklinde konuştu.

"Bacak ağrısı kalpteki gizli tehlikeyi ortaya çıkardı"

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Bayram ise hastanın uzun yıllardır diyabet hastası olduğunu ve giderek kısalan mesafelerde bacak ağrısı şikâyetiyle başvurduğunu belirterek "Tetkiklerde bacak damarlarında ciddi darlık saptadık. Hikâyesini derinleştirdiğimizde eforla karın ağrısı yaşadığını ve bunu mide problemi sandığını öğrendik. Kalp damarı tıkanıklıkları bazen hastalar tarafından mide şikâyeti gibi algılanabilir. Bu nedenle hem bacak hem kalp damarlarını birlikte görüntüledik ve kalbin dört damarında da önemli darlıklar tespit ettik" açıklaması yaptı.

Genç ve diyabetik hastalarda bypass ameliyatının daha uzun ömürlü bir çözüm sunduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bayram, kapalı yöntemle bypass ameliyatı uyguladıklarını ve hastayı taburcu ettiklerini söyledi. Doç.Dr. Bayram, bacak damarında yaklaşık yüzde 80 darlık bulunduğunu, bu tür hastalarda yürüyüş mesafesinin giderek kısaldığını ve bu nedenle göğüs ağrısını tetikleyecek kadar yürüyemediklerinden kalp hastalıklarının maskelenebileceğini ifade etti.

"Yürürken oluşan bacak ağrısı damar tıkanıklığının işareti olabilir"

Doç. Dr. Bayram, yürümekle ortaya çıkıp dinlenince geçen bacak ağrılarında damar tıkanıklığının akla gelmesi gerektiğini belirtti. Sigara, hipertansiyon, kolesterol bozukluğu ve aile öyküsü gibi risk faktörleri olan kişilerin mutlaka kalp damar cerrahisi uzmanına başvurması gerektiğini söyledi.

Damar tıkanıklıklarının vücudun farklı bölgelerinde birlikte görülebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Bayram, risk faktörleri bulunan ve bacak damarlarında problem saptanan hastalarda, şikâyet olmasa bile kalp ve şah damarları gibi kritik bölgelerin de taranmasının ve uygun tedavi planının yapılmasının önem taşıdığını sözlerine ekledi.