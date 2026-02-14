  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan’ın elinden ödül almıştı! Kademeli emeklilik bekleyen milyonları üzdü: Yok… Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme Müfettişler milyonlarca lira zarara yol açan suç örgütünü çökertti! Devleti 316,5 milyon TL dolandırmışlar! 11 ilde büyük operasyon! Çok sayıda kişi tutuklandı Bunu ancak Cumhuriyet ve Sözcü yapar! Milli değil ‘cımbız’ gazete Bölgenin sorunu işbirliği ve istikrar eksikliği Orta Doğu’nun kurtuluşu Kalkınma Yolu Projesi’nde Yunan’ın pervasızlığı tepki çekti! Gayri Askeri Statüdeki Sakız’da askeri tatbikat! AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti! CHP her meseleye şaşı bakıyor! Ali Mahir, İliç’teki elim kazayı “katliam” diye andı! Epstein’in bağlantılarına perde çekme girişimi Batı medyasından Moossad'a uşaklık
Sağlık Göz muayenesi için gitmişti! Hastanede Bypass ameliyatı oldu
Sağlık

Göz muayenesi için gitmişti! Hastanede Bypass ameliyatı oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Göz muayenesi için gitmişti! Hastanede Bypass ameliyatı oldu

Görme şikâyetiyle göz doktoruna giden 48 yaşındaki diyabet hastası Şafak Ender Alptekin, göz damarlarındaki kanama sonrası kardiyolojiye yönlendirildi. Bacak damarlarında ciddi tıkanıklık ve kalbe giden üç ana damarda yüzde 95'in üzerinde darlık saptanan Alptekin, minimal invaziv bypass ameliyatıyla tedavi edildi.

Uzun süredir diyabet tanısı olan Şafak Ender Alptekin, görme problemi nedeniyle göz hekimine başvurdu ve şikâyetin diyabete bağlı damar hastalığından kaynaklandığı belirlendi. Daha önce önemsemediği yürürken gelişen bacak ağrısının da diyabete bağlı damar hasarıyla ilişkili olabileceğinin söylenmesi üzerine yapılan incelemelerde bacak damarlarında ciddi darlıklar tespit edildi. Kalp damarlarının da taranmasıyla stentle tedavi edilemeyecek derecede kritik darlıklar saptanan hasta, minimal invaziv bypass için kalp ve damar cerrahisine yönlendirildi.

Tetkiklerde bacak damarlarında ve kalbe giden üç ana damarda yüzde 95'in üzerinde darlık belirlenen hasta, Biruni Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Bayram tarafından tedavi edildi.

 

"Göz muayenesi süreci başlatan önemli bir adım oldu"

Şafak Ender Alptekin, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Hastaneye gelmeden önce ayak baldırlarımda bir ağrı başladı ama bunu başta çok önemsemedim. Göz doktoruna muayeneye gittiğimde göz damarlarımda hafif kanama olduğunu söylediler. Her gün yürüdüğüm bir güzergâh vardı, o yolda ayağım ağrımaya başladı. Göz doktorunun damar kanaması nedeniyle şeker ve tansiyonumu kontrol altına almam gerektiğini söylemesi süreci başlatan önemli bir etken oldu. Bacak ağrısı ve çabuk yorulma zaman içinde arttı. Yürüyebildiğim mesafe giderek kısaldı Bu nedenle vücutta en ufak bir değişiklikte doktora gitmenin önemli olduğunu düşünüyorum."

"Bypass ameliyatı önerildiğinde sıcak bakmadım"

Ameliyat sürecine ilişkin konuşan Alptekin, "İlk başta bypass ameliyatı önerildiğinde ameliyat fikrine sıcak bakmadım. Daha sonra durumun ciddiyetini anlayınca tekrar görüştük. Doktorum ameliyatın detaylarını anlaşılır şekilde anlattı. Kısa sürede ameliyat kararı aldık" dedi.

Alptekin, "Ameliyat sonrası iyileşme sürecimde ciddi bir endişe yaşamadım. Daha sonra günlük ihtiyaçlarımı kısa sürede kendim karşılamaya başladım. Genel olarak bypass ameliyatından korkulmaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kapalı yöntemle yapılan ameliyatın beklediğim kadar zor bir süreç olmadığını gördüm. Ameliyat kararını geciktirmemek önemli" şeklinde konuştu.

 

"Bacak ağrısı kalpteki gizli tehlikeyi ortaya çıkardı"

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Bayram ise hastanın uzun yıllardır diyabet hastası olduğunu ve giderek kısalan mesafelerde bacak ağrısı şikâyetiyle başvurduğunu belirterek "Tetkiklerde bacak damarlarında ciddi darlık saptadık. Hikâyesini derinleştirdiğimizde eforla karın ağrısı yaşadığını ve bunu mide problemi sandığını öğrendik. Kalp damarı tıkanıklıkları bazen hastalar tarafından mide şikâyeti gibi algılanabilir. Bu nedenle hem bacak hem kalp damarlarını birlikte görüntüledik ve kalbin dört damarında da önemli darlıklar tespit ettik" açıklaması yaptı.

Genç ve diyabetik hastalarda bypass ameliyatının daha uzun ömürlü bir çözüm sunduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bayram, kapalı yöntemle bypass ameliyatı uyguladıklarını ve hastayı taburcu ettiklerini söyledi. Doç.Dr. Bayram, bacak damarında yaklaşık yüzde 80 darlık bulunduğunu, bu tür hastalarda yürüyüş mesafesinin giderek kısaldığını ve bu nedenle göğüs ağrısını tetikleyecek kadar yürüyemediklerinden kalp hastalıklarının maskelenebileceğini ifade etti.

 

"Yürürken oluşan bacak ağrısı damar tıkanıklığının işareti olabilir"

Doç. Dr. Bayram, yürümekle ortaya çıkıp dinlenince geçen bacak ağrılarında damar tıkanıklığının akla gelmesi gerektiğini belirtti. Sigara, hipertansiyon, kolesterol bozukluğu ve aile öyküsü gibi risk faktörleri olan kişilerin mutlaka kalp damar cerrahisi uzmanına başvurması gerektiğini söyledi.

Damar tıkanıklıklarının vücudun farklı bölgelerinde birlikte görülebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Bayram, risk faktörleri bulunan ve bacak damarlarında problem saptanan hastalarda, şikâyet olmasa bile kalp ve şah damarları gibi kritik bölgelerin de taranmasının ve uygun tedavi planının yapılmasının önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Doğar doğmaz ameliyata alındı! Milyonda bir görülen vakayla doğdu!
Doğar doğmaz ameliyata alındı! Milyonda bir görülen vakayla doğdu!

Sağlık

Doğar doğmaz ameliyata alındı! Milyonda bir görülen vakayla doğdu!

Fenerbahçeli yıldız ameliyat oldu
Fenerbahçeli yıldız ameliyat oldu

Spor

Fenerbahçeli yıldız ameliyat oldu

Kabızlık sandı, gerçek ameliyatta ortaya çıktı! Karnından tam 2 litre boşaltıldı
Kabızlık sandı, gerçek ameliyatta ortaya çıktı! Karnından tam 2 litre boşaltıldı

Sağlık

Kabızlık sandı, gerçek ameliyatta ortaya çıktı! Karnından tam 2 litre boşaltıldı

İyileşme hızlanıyor, risk azalıyor! Fıtık ameliyatında çığır açan yöntem
İyileşme hızlanıyor, risk azalıyor! Fıtık ameliyatında çığır açan yöntem

Sağlık

İyileşme hızlanıyor, risk azalıyor! Fıtık ameliyatında çığır açan yöntem

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu
Gündem

CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu

CHP’li belediyelerde ayyuka çıkan ahlaksızlık ve taciz skandalları toplumun sinir uçlarıyla oynamaya devam ederken, malum zihniyetin kalemşo..
Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu
Gündem

Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde eş zamanlı olarak yürütülen dev operasyonda, 15 ayrı organize suç örgütüne büyük bir darbe ind..
Anlayan anlar anlamayan tepinir durur! Fuat Oktay’dan çok net Kaan motoru mesajı
Gündem

Anlayan anlar anlamayan tepinir durur! Fuat Oktay’dan çok net Kaan motoru mesajı

BMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, ABD’deki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, milli gururumuz KAAN’ın motor üretimine dair ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23