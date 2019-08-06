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Göz kuruluğuna dikkat

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr.

06 Ağustos 2019 Salı 15:52
Göz kuruluğuna dikkat

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, güneş ultraviyole ışınları, makyaj malzemeleri ile bilgisayar ve telefon gibi cihazların göz kuruluğunu artırdığını söyledi.


Gözün dış tabakasını toz ve benzeri maddelere karşı koruyan ve göz içerisinde sürekli nemliliği sağlayan gözyaşı miktarının birtakım sebeplerle azaldığında göz içi tabakalarda kuruluk oluşabileceğini ifade eden Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, önemli bilgilendirmelerde bulundu. Karaca, “Göz kuruluğunun başlıca nedenleri arasında güneş ultraviyole ışınları gelmektedir.Bununla birlikte kuvvetli esen rüzgarlarda özellikle serinlemek için rüzgar karşısında oturduğumuz durumlarda, gözyaşı buharlaşarak kurumaya neden oluyor. Benzer durum klima nedeniyle de gerçekleşmektedir. Klimanın bulunduğu ortamdaki nem oranını düşürmesi nedeniyle gözlerde kurumaya sebebiyet verebilmektedir.Toz ya da makyaj malzemeleri gibi dış etkiler de göz içinde zararlı etkilere sebep olabilmektedir. Tüm bunların yanında günümüzün kaçınılmaz pratikleri arasında bilgisayar ve telefon gibi uzun süre vakit geçirdiğimiz dijital ekranlar göz kuruluğunu arttırmaktadır” dedi.


Dr. Candan Karaca, “Göz kuruluğundan korumak için; rüzgardan kaçınmak, bol su içmek, kapalı alanlardaki nem oranını ayarlayabilmek gerekmektedir. Bununla birlikte göz içindeki nem miktarının arttırmaya yarayan göz damlalarına ihtiyaç duyulabilmektedir. Ancak söz konusu krem ve damla gibi ilaçlar kesinlikle uzman bir doktor gözetiminde kullanılmalıdır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:52
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