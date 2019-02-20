Göz kapağı düşüklüğü büyük küçük ayırt etmiyor

Göz kapağı refleks olarak dakikada 12 - 16 arasında sürekli açılıp kapanan bir doku.. Göz kapağını arabanın sileceği gibi düşünürsek bütün göz yüzeyini koruyan, gözün nemliliğini ve mükemmel görüşü sağlayan bir doku..

Normalde üst göz kapağımız gözümüzü 1 mm kadar örter. Bazı kişilerde bu durum biraz daha fazla olabilir. Üst göz kapağının bu şekilde düşük olmasına tıp dilinde "pitozis" denmektedir. Kapak düşüklüğü hem yenidoğan bebeklerde, hem de erişkin ve yaşlılarda görülebilir. Bazen sadece tek gözde, bazen ise her iki gözde görülebilmekte.

Bebek ve çocuklardaki göz kapak düşüklüğü görmeyi engelleyerek göz tembelliği (ambliyopi) yapabilmektedir. Bunun anlamı bir gözün flu görmesidir.

Görmeyen göz öğrenemez, aileler göz kapağı düşüklüğünü önemsemediği takdirde, çocukluk döneminde hastanın yaşıtlarından daha geç öğrendiğini, okumaktan yazmaktan kaçınır.

Altta yatan bir hastalık da olabiliyor

Göz kapağı düşüklüğü basit bir estetik sorun değildir, bazı hastalıkların habercisi veya işareti olabilir.

En sık görülen göz kapağı düşüklüğü doğumdan veya kas zayıflığına bağlı olarak yaşlanmayla meydana gelir. Göz kapağı düşüklüğü basit bir estetik sorunu değildir.

Sebepler arasında ihmal edilmemesi gereken ciddi hastalıklar da var. Bu hastalıkların tamamının tıbbî isimleri var. Burada sıralamak gerekmez.Tetkiklerde anlaşılır.

Göz kapağı düşüklüğü muayenesi standart bir göz muayenesinden oldukça farklıdır. Meselâ göz kapağı düşüklüğü hastalarında şaşılık muayenesi mutlaka yapılır. Yukarı ve aşağı bakış yönlerinde göz kapaklarında tik veya atma görülebilir.

Her hasta için muayene prosedürü değişebilir. Bazı hastalarda göz hekiminin yanı sıra nöroloji uzmanı tarafından muayene gerekebilir.

Yine göz kuruluğu sorunu bu hastalarda ameliyat sonrasında sağlıklı bir göz için oldukça önemli bir problem..

Göz kapağı düşüklüğü en sık olarak yaşa bağlı olarak 50 veya daha sıklıkla 60 yaşından sonra belirginleşmeye başlar. Yaş ile göz kapağı düşüklüğü artar.

Yaşa bağlı oluşan kapak düşüklüğü genelde her iki gözü etkiler ve kişiler gözlerini açmak için kaşlarını kullanır. Bu durum alın kırışıklıklarını artırır.

Göz kapağında düşme veya sarkma çok az fark edilecek veya kapağın tüm gözbebeğinin üzerine kapatacak kadar olabilir. Ameliyat genellikle düşük göz kapağı için en iyi ve kalıcı tedavidir.

Cerrahide de genellikle hastanın kendi kası çok az çalıştığı için ya bir slikon materyalle ya da hasta 3-4 yaşından büyük ise bacağından alınan bir dokunun göz kapağını alın ve kas kaşına bağlanmasıyla oluyor.

Ameliyatı uzun sürer mi?

Tek göz kapağının ameliyatı 15 dakika ile 40 dakika arasında sürüyor.

Ameliyatı sonrasında ilk 24 saat buz uygulaması yapılır. İyileşme süresince göz kapaklarına nazik davranılması oldukça önemli. Yani göz kapakları çekiştirilmemeli ve gözler ovalanmamalı.