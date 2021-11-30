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Yaşam Göz gözü görmüyor! Kum fırtınası bu hale getirdi
Yaşam

Göz gözü görmüyor! Kum fırtınası bu hale getirdi

Aksaray Adana karayolunda trafik kazalarına neden olan kum fırtınası nedeniyle trafik durdurulurken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 16:13:00 -
Göz gözü görmüyor! Kum fırtınası bu hale getirdi

Aksaray’da Adana karayolunda etkili olan kum fırtınası ulaşım durdururken, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Karayolunda yaşananları görüntülemeye çalışan gazeteciler de zor anlar yaşadı.

Aksaray Adana karayolunda etkili olan kum fırtınası sebebiyle polis ekipleri il merkezi çıkışından karayolunu trafiğe kapattı. Kum fırtınası sebebiyle karayolunda adeta göz gözü görmezken, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Haberciler zor anlar yaşadı

Karayolunda yaşananları görüntülemek için kum fırtınasının yoğun olarak yaşandığı Taşpınar mevkisine giden haberciler de zor anlar yaşadı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Yasin Can kum fırtınası altında zor anlar yaşadıklarını, güçlükle çekim yapmaya çalıştıklarını anlattı. Ulaşımına kapanan karayolunda ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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