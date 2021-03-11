Göz göre göre vicdansızlık ve nankörlük! Bunlar da koronanın insan versiyonu

10 Mart itibariyle Türkiye'de kaydedilen ilk koronavirüs vakasının üzerinden 1 yıl geçti. AK Parti hükümeti, aldığı önlemlerle koronavirüse karşı etkin mücadele eden ülkelerin başında geldi. Başta Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları olmak üzere, Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı yürüttüğü mücadele büyük beğeni topladı.

Ancak Türkiye'nin etkin mücadelesine rağmen muhalifler, takındıkları düşmanca tavırlar yüzünden tepki çeken açıklamalara imza atıyor.

Son olarak CHP'nin ve terör örgütlerinin arka bahçesi haline gelmiş yandaş BirGün, skandal bir manşetle çıkarak büyük infiale neden oldu. BirGün, "Bir yılda elde var sıfır" ifadesi kullanarak, AK Parti hükümetinin koronavirüse karşı mücadelesini lekelemeye kalktı. Haberde, virüsün tüm dünyayı kilitlediğine değinilmedi, yalnızca Türkiye üzerindeki etkileri vurgulandı. BirGün, virüsün sadece Türkiye'yi etkilediğini ima ederek milletin aklıyla alay etti.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, BirGün'ün bu manşeti de masaya yatırıldı.

"Elde var sıfırsa bir de Almanya'yı yorumlasınlar, ABD'yi İtalya'yı, Fransa'yı ingiltere'yi yorumlasınlar. Onlar sıfır mı yoksa sıfırın altında mı bizde değerlendirme yapmış oluruz." dedi.

BirGün'e konuşan sözde doktorlar hakkında da değerlendirme yapan Karahasanoğlu, "Ben hayret ediyorum, bu insanlar hala doktorluk mu yapıyor, hala meslek odalarının başında mı görev alıyorlar, hala bu insanlara gidip tedavi amacıyla bunların bilgilerine mücadele eden insanımız var, hayret ediyorum." ifadelerini kullandı.