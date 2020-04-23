Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi hangi durumların orucu bozacağını araştırmaya başladı. İnternette en çok araştırılan konuların başında ise “Göz damlası orucu bozar mı?2 sorusu geliyor. İşte, cevabı.

Göz damlası orucu bozar mı? | Oruçluyken göz damlası kullanılır mı?

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz.