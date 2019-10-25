Göz altına ışık dolgusu caiz midir? Işık dolgusu uygulaması nasıl yapılır? Işık dolgusu sonucu nasıldır? Vücuttaki kolajene benzer madde ironik asit bir kanül yardımıyla iğnesiz bir şekilde göze uzak bir noktadan girerek göz altına ironik asitle besleme yoludur. Peki Göz altına ışık dolgusu günah mı? Din göz altına ışık dolgusuna izin veriyor mu?

İslam’da, yaratılıştan getirilen özellikleri (fıtrat) değiştirmeye yönelik tasarruf ve müdahaleler yasaklanmıştır. (Nisa, 4/119; Rûm, 30/30) Sorularla İslamiyet’te yer alan habere göre, Hz. Peygamber (asm), güzelleşmek maksadıyla vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi işlemleri, yaratılışı değiştirmek kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların Allah’ın rahmetinden uzak olacağını ifade etmiştir. (Buhârî, Libâs, 83-87; Müslim, Libâs, 33)

Bununla birlikte, vücudun herhangi bir organında, diğer insanlar tarafından yadırganan, insanın psikolojik olarak etkilenmesine sebep olabilecek bir anormallik veya fazlalık bulunması durumunda bunun ameliyatla veya başka bir tedavi yöntemiyle düzeltilmesi, fıtratı bozmak değil, bir tedavi işlemi olarak değerlendirilir. (Ebû Dâvûd, Hâtem, 7; Tirmizî, Libâs, 31) Soruda geçen durum genel amacı itibarı ile estetik müdahale niteliğindedir. Bu sebeple, beden ya da ruh sağlığı açısından gerekli olmadıkça uygulanması caiz değildir.

Botoks yaptırmak caiz midir?