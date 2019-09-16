0553 313 94 23

Göz altı şişmesi nasıl geçer?

Göz şişmesi yeterince can sıkıcı bir durum. Evdeki malzemeleri kullanarak bu can sıkıcı durumdan kurtulmak oldukça basit. Göz şişmesi neden olur? Göz şişmesi doğal yollarla nasıl geçer? İşte detaylar..

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:53
Göz altı şişmesi nasıl geçer?

Göz şişmesi yeterince can sıkıcı bir durum. Evdeki malzemeleri kullanarak bu can sıkıcı durumdan kurtulmak oldukça basit. Göz şişmesi neden olur? Göz şişmesi doğal yollarla nasıl geçer? İşte detaylar..

Göz şişmesinin birçok sebebi olabilir. Göz kapakları ince yapıları sayesinde yüksek yastıkla yatmakla, yüz üstü uyumakla bile şişebilir. Öte yandan az veya çok uyku, kozmetik ürünler gibi diğer dış etkenler de göz kapaklarını şişirir.

Göz kapağında şişme yapan hastalıklar ise; endokrin, böbrek, tiroid hastalıkları, metabolik sorunlar (diyabet, insülin direnci), üst solunum hastalıkları ve alerjidir.

1-Buz

Klasik bir yöntem olan buz, en hızlı çözümü verecektir. Uyandığınızda gözlerinizde belirgin bir şişlik gözlemliyorsanız sırt üstü uzanarak 2 adet buzu gözlerinizin üzerine koyun. 5-10 dakika bekletin.  

2-Soğuk salatalık

Yorgun bir günün ardından uyuyup uyandığınızda gözlerinizde şişme oluştuysa ince kesilmiş birer salatalık halkasını gözlerinizin üzerine yerleştirerek 10-15 dakika bekletin.

3-Poşet çay

İki adet poşet çayı sıcak suya atın ve çıkarıp dinlendirin. Soğuduktan sonra gözlerinizin üzerine yerleştirip 5-10 dakika bekletin.

Bunların yanı sıra bol su içmek, sık sık yüzü yıkamak da iyi bir çözüm olacaktır. Dilerseniz sarımsak uygulaması da yapabilirsiniz. Bu uygulama biraz can yakıcı olsa da kesin çözüm veren, mikrop kıran ve şişliği hemen alan bir uygulamadır. Gözünüzün dış kısmına sürdüğünüz sarımsağı 5 dakika bekletmeniz, geçene kadar uygulamanız yetecektir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:53
  1. Göz altı şişmesi nasıl geçer?
  2. üst göz kapağı şişmesi neden olur
  3. üst göz kapağı şişmesi nasıl geçer
  4. göz şişmesi nasıl geçer
  5. ağlayınca göz şişmesi nasıl geçer
  6. ağladıktan sonra göz kapağı şişliği nasıl geçer
  7. göz kapağı şişmesine ne iyi gelir
  8. üst göz kapağı şişmesi
  9. göz kapağı şişmesi bitkisel tedavi
  10. stresten göz şişmesi
  11. tek göz altı şişmesi
  12. göz altının şişmesi ve ağrıması
  13. göz kapağı şişmesi sarımsak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlat nöbetine İranlı aileler de katıldı
    1. Evlat nöbetine İranlı aileler de katıldı
    2. Ödemiş Ticaret Odasında ivme kredisi..
    3. Örümcek neden ulaşılması zor yerlere..
    4. Aydıngün köyü kilit parke taşa kavuştu
    5. İzmit’te tarihi protokol
    6. “Ruhun Yelkenleri” projesi rotasında
    7. Başkan Bozdağan sözünü tuttu, temizlik..
    8. Rıza Kayaalp finalde
    9. Performansı tartışılmıştı! İşte..
    10. Denizli Basket PAÜ Arena’da sahne..
    11. Fırın temizliğinin püf noktaları..
    12. Zeytinlikte saklanmak isteyen..
    13. İran alıkoyduğu BAE'ye ait teknedeki..
    14. Almanya'daki Türk avukata ölüm tehdidi
    15. Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı’ndan..
    16. Sokakta iki kişi vuruldu, onlar börek..
    17. Diyarbakır annelerinin çığlığı ülke..
    18. Diyanetten medyaya 'örnek aile' uyarısı
    19. FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik..
    20. Artiz Mektebi beğenildi
    21. Ordu'da uyuşturucu operasyonu
    22. Matematikte başarının sırrı!..
    23. Özbekistan'a uçuşların ucuzlaması..
    24. İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    25. İnönü’de İlköğretim Haftası kutlandı
    26. Kamyonla darbecilerin yolunu kapatan..
    27. Arap Beleni’nde çıkan yangın, ormana..
    28. Çocukları dijital dünyadan..
    29. FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına..
    30. Konya’da Avrupa Hareketlilik Haftası..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı