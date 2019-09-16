Göz altı şişmesi nasıl geçer?

Göz şişmesi yeterince can sıkıcı bir durum. Evdeki malzemeleri kullanarak bu can sıkıcı durumdan kurtulmak oldukça basit. Göz şişmesi neden olur? Göz şişmesi doğal yollarla nasıl geçer? İşte detaylar..

Göz şişmesinin birçok sebebi olabilir. Göz kapakları ince yapıları sayesinde yüksek yastıkla yatmakla, yüz üstü uyumakla bile şişebilir. Öte yandan az veya çok uyku, kozmetik ürünler gibi diğer dış etkenler de göz kapaklarını şişirir.

Göz kapağında şişme yapan hastalıklar ise; endokrin, böbrek, tiroid hastalıkları, metabolik sorunlar (diyabet, insülin direnci), üst solunum hastalıkları ve alerjidir.

1-Buz

Klasik bir yöntem olan buz, en hızlı çözümü verecektir. Uyandığınızda gözlerinizde belirgin bir şişlik gözlemliyorsanız sırt üstü uzanarak 2 adet buzu gözlerinizin üzerine koyun. 5-10 dakika bekletin.

2-Soğuk salatalık

Yorgun bir günün ardından uyuyup uyandığınızda gözlerinizde şişme oluştuysa ince kesilmiş birer salatalık halkasını gözlerinizin üzerine yerleştirerek 10-15 dakika bekletin.

3-Poşet çay

İki adet poşet çayı sıcak suya atın ve çıkarıp dinlendirin. Soğuduktan sonra gözlerinizin üzerine yerleştirip 5-10 dakika bekletin.

Bunların yanı sıra bol su içmek, sık sık yüzü yıkamak da iyi bir çözüm olacaktır. Dilerseniz sarımsak uygulaması da yapabilirsiniz. Bu uygulama biraz can yakıcı olsa da kesin çözüm veren, mikrop kıran ve şişliği hemen alan bir uygulamadır. Gözünüzün dış kısmına sürdüğünüz sarımsağı 5 dakika bekletmeniz, geçene kadar uygulamanız yetecektir.