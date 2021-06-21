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Sağlık Göz alerjisi nedir ve nasıl tedavi edilir?
Sağlık

Göz alerjisi nedir ve nasıl tedavi edilir?

Göz alerjisi, çeşitli dış etkenlerden dolayı gözde oluşan yanma, kızarıklık gibi reaksiyonlar gösteren rahatsızlıktır. Göz alerjisi çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir. Göz alerjinin nedenleri ve tedavisi insanlar tarafından merak konusu oldu. Peki, göz alerjisi neden olur ve nasıl tedavi edilir?

Yeniakit Publisher
2021-06-21 12:44:00 -
Göz alerjisi nedir ve nasıl tedavi edilir?

Göz alerjisi, gözün dış etkenlere karşılık verdiği alerjik bir tepkidir. Gözlerdeki hücreler alerjik reaksiyonlara karşı histamin adlı bir madde salgılar. Bu salgılanan histamin sonrasında göz kapakları şişerek kızarır. Gözlerinde buna benzer belirtiler bulunan kişiler, göz alerjisinin nedenlerini ve nasıl tedavi edildiğini araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Göz alerjisi belirtileri nelerdir?

1-Göz içinin aşırı kaşınması

2-Göz yanması

3-Bulanık görme

4-Gözden yaş gelmesi

5-Gözde kızarma

6-İltihaplanma ya da çapaklanma durumu

Göz alerjisi neden olur ve nasıl tedavi edilir?

Göz alerjisi genellikle polen, toz zerreleri, yabani otlar, çim ve hayvan tüyleri gibi dış etkenlerle yakın temasa geçtikten sonra ortaya çıkar. Göz alerjine iyi gelebilecek şeyler, soğuk kompres yapmak, göz hekiminin verdiği suni gözyaşını kullanmak veya gül suyunu günde iki üç kez göze uygulamaktır.

 

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