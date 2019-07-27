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Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!

Siyonist uşağı Sisi hakimiyetindeki Mısır Ordusu, gövde gösterisi yapayım derken alay konusu oldu. Bir gösteri videosu yayınlayan ordudaki askerlerin, sirk şovu yapması gözlerden kaçmadı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:29

2013'te Mısır'daki demokratik hükümeti darbeyle devirerek kendisini Cumhurbaşkanı seçtiren Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El-Sisi, bir yandan Batılı ülkeler ve İsrail ile ilişkilerini daha da sıkılaştırma yoluna giderken, diğer yandan ordusunu modernize etmeye çalışıyor.

Sirk gösterisi yaptılar

Ne var ki, Mısır ordusunun gücünü göstermek amacıyla hazırladığı propaganda videosunda, askerlerin adeta bir sirk havasında yaptığı etkinlikler, sosyal medyada alay konusu oldu.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:29
  1. Mısır
  2. Sisi
  3. sirk gösterisi

YORUM YAZ

  • naif aslannaif aslan28 dk önce
    arabın ruhsuz heykel sureti çocuk oyuncağı askerleriSiyonist uşağı .. dönleriyıkılmanız çok yakındır
  • MesutMesut36 dk önce
    Mehmet Akif ve Ekmeleddinin babası gibi muhterem Osmanlılara kucak açmış bir ülke mısır .Yıllarca komünist Rusya demiştik Moskof demiştik moskoflar en iyi dostumuz oldu.Yani demem o ki kuyuya tukurmeyin o sudan içmek zorunda kalabilirsiniz

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