Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
Siyonist uşağı Sisi hakimiyetindeki Mısır Ordusu, gövde gösterisi yapayım derken alay konusu oldu. Bir gösteri videosu yayınlayan ordudaki askerlerin, sirk şovu yapması gözlerden kaçmadı.27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:29
2013'te Mısır'daki demokratik hükümeti darbeyle devirerek kendisini Cumhurbaşkanı seçtiren Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El-Sisi, bir yandan Batılı ülkeler ve İsrail ile ilişkilerini daha da sıkılaştırma yoluna giderken, diğer yandan ordusunu modernize etmeye çalışıyor.
Sirk gösterisi yaptılar
Ne var ki, Mısır ordusunun gücünü göstermek amacıyla hazırladığı propaganda videosunda, askerlerin adeta bir sirk havasında yaptığı etkinlikler, sosyal medyada alay konusu oldu.
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