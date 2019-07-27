Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!

2013'te Mısır'daki demokratik hükümeti darbeyle devirerek kendisini Cumhurbaşkanı seçtiren Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El-Sisi, bir yandan Batılı ülkeler ve İsrail ile ilişkilerini daha da sıkılaştırma yoluna giderken, diğer yandan ordusunu modernize etmeye çalışıyor.

Sirk gösterisi yaptılar

Ne var ki, Mısır ordusunun gücünü göstermek amacıyla hazırladığı propaganda videosunda, askerlerin adeta bir sirk havasında yaptığı etkinlikler, sosyal medyada alay konusu oldu.