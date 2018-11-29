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Görüşmeyi iptal eden Trump'a Rusya'dan cevap!

Rusya'dan Putin'le yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyuran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Gerçekten görüşme iptal edildiyse Putin'in diğer görüşmeleri için ekstra zamanı olacak" ifadelerini kullandı

29 Kasım 2018 Perşembe 22:06
Görüşmeyi iptal eden Trump'a Rusya'dan cevap!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, "Kremlin, Putin ve Trump arasındaki toplantının iptali hakkında resmi bir bilgiye sahip değil. Gerçekten görüşme iptal edildiyse Putin'in diğer görüşmeleri için ekstra zamanı olacak." dedi.

"Putin'le yapacağım görüşmeyi iptal ettim"

Trump, Arjantin'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne hareketinden önce Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya gemileri ve mürettebatı iade etmediğini vurgulayan Trump, "İlgili bütün taraflar için en iyisi olacağını düşünerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Arjantin'de yapacağım görüşmeyi iptal etme kararı aldım." dedi.

"Anlamlı bir zirve olmasını umut ediyorum"

Trump paylaşımında, "Bu sorunun bir an önce çözümüyle birlikte anlamlı bir zirve olmasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, bu hafta içinde Washington Post gazetesine verdiği özel mülakatta, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin ABD Ulusal Güvenlik Kurulundan "tam rapor" beklediğini kaydetmişti.

"Belki de bu toplantı gerçekleşmeyecek"

Putin'le Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin kararı bu rapor sonrasında vereceğini vurgulayan Trump, "Bu rapora göre hareket edeceğim. Belki de bu toplantı gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Rus savaş gemileri, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.

Rusya'da yanıt!

Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Kremlin'in Putin ve Trump arasındaki toplantının iptali hakkında resmi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

'İptal' kararını sosyal medyadan öğrendiklerini söyleyen Kremlin Sözcüsü, "Gerçekten görüşme iptal edildiyse Putin'in diğer görüşmeleri için ekstra zamanı olacak." dedi.

 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 22:06
  1. Karadeniz
  2. Rusya
  3. Ukrayna
  4. Twitter
  5. Arjantin
  6. Washington
  7. Kremlin
  8. Putin

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş23 dk önce
    rusya çokta .. di diyor trupa
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