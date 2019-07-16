Görüşmelere başlandı! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

ansfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mbaye Diagne'yi Afrika Uluslar Kupası'nın ardından satarak yeni bir golcü almak için çalışmalarını sürdürüyor. Gündeminde birçok isim olan Galatasaray'ın Belçika'da Genk forması giyen Mbwana Ally Samatta ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Afrika Uluslar Kupası'nda Tanzanya ile boy gösteren Mbwana Samatta, 3 maçta 1 gol attı ve ülkesinin turnuvaya veda etmesinin ardından Genk'e geri döndü. Pazar günü sağlık kontrollerinden geçen 26 yaşındaki golcü için Galatasaray'ın devreye girdiği ortaya çıktı.

Görüşmelere başlandı

Belçika basını, Galatasaraylı yetkililerin, görüşmelere başladığını duyurdu. Haberde, Belçika'ya giden sarı-kırmızılı yöneticilerin görüşmelere başladığı ancak olumlu ya da olumsuz bir sonuç almadığı belirtildi.

Bonservis bedeli 10 milyon Euro

Daha önce İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, Leicester City ve Watford'un gündemine gelen Mbwana Samatta için Genk'in 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği hatırlatıldı.

Geride kalan sezon Genk formasıyla 50 maça çıkan Mbwana Samatta 30 golün altına imza attı. Beşiktaş'ın Genk ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında da forma giyen Samatta, siyah-beyazlıları İstanbul'da 4-2 yendikleri maçta, 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.