Görüşmeler hız kazandı! Galatasaray'dan Yunus Mallı atağı

Koronavirüs salgını sonrası yaşanan maddi sıkıntı nedeniyle hem düşük bütçeli hem de yerli transferlere yönelen Galatasaray'da operasyon sürüyor.

Yunus Mallı hamlesi

Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt ile el sıkışan, Semih Kaya ve Arda Turan'ı da listesinde tutan Cimbom, bu isimlere Almanya'da top koşturan Yunus Mallı'yı da ekledi. Bonservisi Wolfsburg'da olan 28 yaşındaki maestro, devre transfer döneminde Union Berlin'e bedelsiz olarak kiralanmıştı.

Sezon sonu Wolfsburg'a dönecek olan Yunus'un kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor fakat forma şansı az olduğu için ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Bu nedenle Wolfsburg'dan transfer için kolaylık istenecek.

Yunus'u 13 Kasım 2015'te Katar ile yapılan hazırlık maçında A Milli Takım'a dâhil eden ilk teknik direktör Fatih Terim'di. İkili arasında bu nedenle bir bağ oluştuğu ve Yunus'un sıcak baktığı kaydedildi.

Yıllık 3 milyon 350 bin euro net maaş ödediği Younes Belhanda'yı sezon sonunda Arap takımlarına pazarlamak isteyen Cimbom, onun boşluğunu da Yunus ile doldurmayı amaçlıyor.

Sarı-kırmızılılar böylece hem maaş bütçesinde düşüş yapmayı hem de kadrodaki yerli sayısını artırma hedefine ulaşmayı planlıyor.

Kariyeri boyunca 57 resmi maça çıkan Yunus Mallı, 68 gol üretirken, 46 asist kaydetti. A Milli Takım formasını 25 kez terleten Yunus Mallı, 1 kez fileleri sarstı.