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Dünya Görüşmede Biden'a olay tehdit! "Ateşle oynayan yanar"
Dünya

Görüşmede Biden'a olay tehdit! "Ateşle oynayan yanar"

ABD Başkanı Joe Biden ile video konferans yoluyla çevrim içi görüşen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan konusunda tehdit gibi ifadelerde bulundu. Şi, "Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemek ateşle oynamaktır. Ateşle oynayanlar yanacaktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 18:50:00 -
Görüşmede Biden'a olay tehdit! "Ateşle oynayan yanar"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden, video konferans yoluyla çevrim içi görüştü. Biden'in ocakta göreve başlamasının ardından iki liderin yüz yüze yaptığı ilk görüşme yaklaşık 3,5 saat sürdü.

İki lider görüşmeye dostane mesajlarla başladı. Şi, Biden'e 'eski dostum' diye hitap ederek 'Çin ile ABD arasında sağlam ve istikrarlı bir ilişki kurulması' çağrısında bulundu. Şi, Çin ve ABD'nin dünyanın en büyük iki ekonomisi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri olarak bir yandan iç meselelerini en iyi şekilde yürütüp diğer yandan da dünya barışına ve kalkınmasına katkı sağlaması gerektiğini belirterek, "Çin ve ABD birbirine saygı duymalı, birlikte barış içinde yaşamalı ve kazan-kazan iş birliğini hedeflemeli" dedi.

Çin-ABD ilişkilerinin olumlu bir doğrultuya girebilmesi için uzlaşma sağlamak ve etkin adımlar atmak üzere Başkan Biden ile çalışmaya hazır olduğunu dile getiren Şi, bunun iki ülke halklarının çıkarı ve uluslararası toplumun beklentilerine uygun olduğunu vurguladı. Şi, Biden'in ABD'nin Çin politikasını yeniden akılcı ve pratik bir raya sokacak siyasi liderliği göstermesini umduğunu ifade etti.

"Ateşle oynamayın"

Görüşmede ülkesinin Tayvan konusundaki hassasiyetinin altını çizen Şi, "Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçler bizi kışkırtırsa, sınamaya kalkarsa ve kırmızı çizgiyi ihlal ederse Çin kararlı tedbirler almak zorunda kalır" ifadelerini kullandı. Şi, ABD Başkanı'nı Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik herhangi bir desteğin 'ateşle oynamak' gibi olacağı konusunda uyarırken 'ateşle oynayanların yanacağını' uyarısında bulundu.

Biden ise ABD'nin 'tek Çin' politikasına bağlı olduğunu, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğini ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Şi ile geçmişte olduğu gibi açık ve samimi bir tavırda tartışmayı umduğunu dile getiren Biden, liderlerin ülkeler arasındaki rekabetin çatışmaya dönüşmemesini sağlama sorumluluğu bulunduğuna inandığını ifade etti.

Biden, ABD ve Çin arasındaki ilişkilerin iki ülkeyi olduğu kadar dünyayı da etkilediğini vurgulayarak, "Uzlaşmaya dayalı kılavuz çizgileri belirlemeliyiz. Farklılıklarımız konusunda açık ve dürüst olmalıyız. Ortak çıkarlarımız konusunda özellikle iklim değişikliği gibi küresel meselelerde birlikte çalışmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

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