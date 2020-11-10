Görüşme doğrulandı! Geri dönüyor
Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran tecrübeli teknik adam Ersun Yanal'ın Antalyaspor yolunda olduğu bildirildi.
Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran tecrübeli teknik adam Ersun Yanal, Antalyaspor yolunda. Akdeniz ekibi Ersun Yanal görüşmesini doğruladı.
Antalyaspor, Tamer Tuna'nın ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. Akdeniz ekibi son olarak Fenerbahçe'de görev yapan 58 yaşındaki teknik adam Ersun Yanal ile görüşüyor.
Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün A Spor kanalına yaptığı açıklamada "Ersun Yanal ile görüşmeler en geç çarşamba günü netleşir." dedi.