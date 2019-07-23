Görüntüleri MSB paylaştı! Türk donanması Doğu Akdeniz'de Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yürüten gemilerimize Deniz Kuvvetleri tarafından havadan, su üstü ve altından sürekli refakat edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilere sürekli ve kesintisiz refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarına ait görüntü paylaştı. Türk Donanması Doğu Akdeniz'de! Görüntüleri MSB sosyal medya hesabından paylaştı



MSB görüntüyü "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilerimize; havadan "BAYRAKTAR TB-2 İHA, Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri", suüstünden "Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar", sualtından "Denizaltılar" ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor." bilgi notuyla paylaştı.



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