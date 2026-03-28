Görüntülere rağmen inkar ediyor! Gergerlioğlu'ndan FETÖ'cü Kemal Batmaz'ı aklama çabası

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde olduğu kamera kayıtlarıyla tescillenen, darbeyi yöneten sivil imamlardan biri olan FETÖ'cü Kemal Batmaz, mahkemede sunduğu "arsa bakmaya gitmiştim" yalanının ardından şimdi de "kayıtlar nerede?" diyerek suçtan kurtulmaya çalışıyor.

Görüntülere rağmen pişkinlikte sınır tanımayan FETÖ'cü hainin bu çırpınışlarına en büyük destek ise yine malum isimden geldi.

SKANDAL PAYLAŞIMLA AKLAMA ÇABASI

Terör suçlularını ziyaret eden DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Batmaz’ın sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak "mağduriyet" edebiyatı yaptı.

Müebbetlik hainin, "Akıncı Üssü'ne giriş görüntülerim yok" şeklindeki akıl dışı savunmasını takipçilerine servis eden Gergerlioğlu, yargı kararlarını ve devletin belgelerini hiçe sayarak FETÖ’nün sözcülüğüne soyundu.

MİLLET BU OYUNU YEMEZ!

Hainlerin "ham görüntüleri verin" diyerek süreci uzatma ve delilleri bulandırma taktiğini Meclis çatısı altındaki makamıyla meşrulaştırmaya çalışan Gergerlioğlu’na vatandaşlardan tepki yağdı:

"Şehitlerimizin kanı kurumadı, bu neyin savunması?"

Terörist sevici Gergerlioğlu'nun rezil paylaşımı şu şekilde:

Kemal Batmaz diyor ki: "10 Yıldır bana 77 kez ağırlaştırılmış müebbet verenlere soruyorum; kardeşim Akıncı Üssü'nde olduğumu söylüyorsanız o üssün ham video kayıtlarını verin. Yıllarca mahkemelerde bunu söyledim ve böyle bir kayıt verilmedi. Peki benim üsse giriş görüntülerim var mı kapıda? Verin dedim. "Hayır." dediler. "Seni kursiyer teğmenler içeri sokmuş." diyorlar. Hiçbir kursiyer teğmenin ifadesinde beni içeri aldıklarına dair bir ifade de yok."