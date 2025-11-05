Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı: Kocaeli'de 10 yaşındaki çocuk ailesi ile birlikte sigara içti! Tepki yağdı...

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

500 bin sosyal konutu itibarsızlaştırma operasyon! Sözcü'den bilinçaltına ahlaksız gönderme

CHP’nin ‘İsrail ile ticaret sürüyor’ yalanına Bolat’tan sert tepki! CHP'li vekile aptala anlatır gibi bir kez daha anlatıp 'Yalancısın' dedi

Kadın devlet başkanına sokak ortasında cinsel taciz!

İsrail’den en zayıf nokta itirafı: Savaşın gizlenen gerçeği ortaya çıktı

Yandaş yazar da hakkımızı teslim etti: Akit yazıyor dertler bitiyor

44 ülkeden 99 Başkonsolos Ankara’da! Türkiye diplomasi köprüsü

Davutoğlu’ndan Özdağ’a: “Türk siyaseti böyle aymazlık görmedi”

Hem firma sahibi hem de haberi yok! Ekrem'in babasından ‘lüks villalar' sorusuna tuhaf cevap

Ankara'da patlama! Yaralılar var

Maduro üç devletten yardım istedi. Rusya’dan füze desteği!
Kocaeli'de 10 yaşındaki çocuk ailesiyle birlikte sigara içtiği anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede tepki alırken çocuğun rahat tavırları kadar, baba olduğu düşünülen adama anne ve babalardan tepki yağdı!

Türkiye’de neredeyse her gün şaşkınlık veren görüntüler ortaya çıkarken bu kez adres İzmit oldu. Edinilen bilgiye göre olay Yeni Cuma'da gerçekleşti. 10 - 12 yaşlarında olduğu düşünülen çocuğun ailesi olduğu iddia edilen iki kişiyle yan yana oturup sigara içtiği görüntüler tepki çekti. Olayı gören vatandaşlar ise karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Çevresine aldırış etmeden sigara içen çocuğun rahat tavırları kadar, ailesinin olaya hiçbir tepki göstermemesine tepki yağdı! O esnada bölgeden bulunan bir vatandaş ise durumu fark ederek kayda aldı.

