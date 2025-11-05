Toplu mezar görüntüleri bulundu: Askerler futbol sahası altında... Görüntüler yüzlerce Roma askerine ait

Arkeologlar, bu askerlerin Roma İmparatorluğu’nun kuzey sınırı olarak bilinen Germen Limes hattında, Germen savaşçılarla çarpışırken öldüğünü düşünüyor. Toplu mezar, Roma’nın önemli askeri karakollarından biri olan Vindobona’ya (bugünkü Viyana merkezine) yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta. Vindobona, 5. yüzyıldaki Germen istilalarına kadar Roma’nın önemli bir askeri üssüydü. Dolayısıyla bu mezar, Roma tarihinin o döneme ait yazılı kayıtlarını somut biçimde destekleyen ilk fiziksel kanıt olabilir. Arkeologlar, bu keşfi oldukça önemli buluyor; çünkü Roma’da genellikle ölüler yakılarak gömülürdü. Bu nedenle bedenin olduğu gibi bir çukura gömülmesi, yani inhumasyonlar, çok ender rastlanan örnekler. Viyana Arkeoloji Departmanı Başkanı Kristina Adler-Wölfl, “Roma İmparatorluğu’nda ölüm sonrası için bile katı gömme ritüelleri vardı” diyor. “MS 100 civarında Avrupa’daki Roma topraklarında yakarak gömme yaygındı. Bu yüzden böyle bir mezar bulmak neredeyse imkânsız”. İskeletlerin tamamı erkek, ortalama boyları 1.70 metre civarında. Bu da tipik bir Roma lejyonerinden biraz uzun. Arkeologlar, cesetlerin düzensiz bir şekilde, belirli bir yön veya sıra olmadan gömüldüğünü belirtiyor. Diş ve kemik analizleri, askerlerin savaş öncesine kadar sağlıklı olduklarını gösteriyor. Kazı ekibinden arkeolog Michaela Binder, “Kemiklerdeki hasarlar savaş kaynaklı. Cesetlerin düzeni ve tamamının erkek olması, burasının bir askeri hastane ya da salgın yeri olmadığını açıkça gösteriyor” diyor.