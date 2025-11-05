  • İSTANBUL
Toplu mezar görüntüleri bulundu: Askerler futbol sahası altında... Görüntüler yüzlerce Roma askerine ait

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Futbol sahası altında Roma askerlere ait yüzlerce ceset kalıntıları bulundu.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, yaklaşık 150 Roma askerine ait kalıntılar, bir futbol sahasının altında bulundu. Arkeologlara göre bu keşif, MS 1. ya da 2. yüzyılda Germen savaşçılarıyla şiddetli bir çatışmanın burada yaşandığına işaret ediyor.

Ekim 2024’te Viyana’nın güneyindeki Simmering bölgesinde spor sahasının yenilenmesi sırasında işçiler kazı yaparken bu büyük toplu mezara rastladı. Yeni detaylar bulmak için başlatılan arama çalışmaları detaylı incelemeler tamamlandı ve yetkililer bulguları 2025 yılında resmen duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, mezardaki tüm bireyler erkekti ve bazıları zırhları ve silahlarıyla birlikte gömülmüştü. Bu, onların Roma ordusuna ait askerler olduğunu kanıtlıyor. Kemiklerde mızrak, hançer ve kılıç darbelerine ait kesik izleri bulundu. Ölümlerin savaş sırasında gerçekleştiği açıkça görülüyor.

Arkeologlar, bu askerlerin Roma İmparatorluğu’nun kuzey sınırı olarak bilinen Germen Limes hattında, Germen savaşçılarla çarpışırken öldüğünü düşünüyor. Toplu mezar, Roma’nın önemli askeri karakollarından biri olan Vindobona’ya (bugünkü Viyana merkezine) yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta. Vindobona, 5. yüzyıldaki Germen istilalarına kadar Roma’nın önemli bir askeri üssüydü. Dolayısıyla bu mezar, Roma tarihinin o döneme ait yazılı kayıtlarını somut biçimde destekleyen ilk fiziksel kanıt olabilir. Arkeologlar, bu keşfi oldukça önemli buluyor; çünkü Roma’da genellikle ölüler yakılarak gömülürdü. Bu nedenle bedenin olduğu gibi bir çukura gömülmesi, yani inhumasyonlar, çok ender rastlanan örnekler. Viyana Arkeoloji Departmanı Başkanı Kristina Adler-Wölfl, “Roma İmparatorluğu’nda ölüm sonrası için bile katı gömme ritüelleri vardı” diyor. “MS 100 civarında Avrupa’daki Roma topraklarında yakarak gömme yaygındı. Bu yüzden böyle bir mezar bulmak neredeyse imkânsız”. İskeletlerin tamamı erkek, ortalama boyları 1.70 metre civarında. Bu da tipik bir Roma lejyonerinden biraz uzun. Arkeologlar, cesetlerin düzensiz bir şekilde, belirli bir yön veya sıra olmadan gömüldüğünü belirtiyor. Diş ve kemik analizleri, askerlerin savaş öncesine kadar sağlıklı olduklarını gösteriyor. Kazı ekibinden arkeolog Michaela Binder, “Kemiklerdeki hasarlar savaş kaynaklı. Cesetlerin düzeni ve tamamının erkek olması, burasının bir askeri hastane ya da salgın yeri olmadığını açıkça gösteriyor” diyor.

MS 3. yüzyılda zirve döneminde, Vindobona kalesinde binlerce Roma askeri konuşluydu ve yakınındaki yerleşimde yaklaşık 20.000 kişi yaşıyordu. Sınır hattında Romalı askerlerle Germen savaşçıları arasındaki çatışmaları anlatan çok sayıda yazılı kayıt günümüze ulaşsa da, bu toplu mezar söz konusu zaman ve mekâna ait çatışmanın ilk fiziksel kanıtı. Yetkililere göre bu toplu mezar, bölgede yaşanan büyük bir savaşın ardından gömülen askerlerden oluşuyor olabilir. Bu olayın ardından Roma’nın kaleyi büyütüp savunmasını güçlendirdiği düşünülüyor. Araştırmacılar, mezardan çıkan hançer, zırh parçaları ve ayakkabı çivileri gibi eşyaları incelemeye devam ediyor. Bilim insanları, DNA ve izotop analizleri ile askerlerin kökenlerini ve yaşam koşullarını ortaya çıkarmayı umuyor.

