Görüntüler Türkiye’den... Duvardaki örümceğe ayakkabı ile vurdu, yüzlercesi odaya yayıldı

Bir adam, evinin içinde gördüğü anne örümceği etkisiz hale getirmek isterken, yanlışlıkla yumurta kesesini patlattı. Kesenin patlamasıyla birlikte yüzlerce yavru örümcek etrafa yayıldı. O anları cep telefonuyla kaydeden kişi, neye uğradığını şaşırırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi.

Korku filmlerini andıran video binlerce kez paylaşıldı. Kullanıcılar videonun altına, "Kalp krizi geçirirdim", "Korku filmi gibi", "O evde bir daha uyuyamam" gibi yorumlar yaptı.