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Gündem Görüntüler TIR'ın güvenlik kamerasına yansıdı: Faciaya ramak kaldı
Gündem

Görüntüler TIR'ın güvenlik kamerasına yansıdı: Faciaya ramak kaldı

Yeniakit Publisher
2024-01-16 18:37:00 -
Görüntüler TIR'ın güvenlik kamerasına yansıdı: Faciaya ramak kaldı

Şehir merkezi yönüne giden bir kooperatife bağlı 81 HO 1513 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, bir durakta durup yolcuları aldıktan sonra aniden ana yola çıktı. Bu sırada şehir merkezi istikametine giden TIR, aniden yola çıkan minibüse çarpmamak yoğun mücadele sergiledi.

DÜZCE’de, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir kooperatife ait yolcu minibüsü, yola aniden çıktığı için kendisine korna çalan TIR'ı trafikte tehlikeli hareketler yaparak durdurmaya çalıştı. O anlar TIR'ın güvenlik kamerasına yansırken, minibüsün plakasına Düzce Belediyesi tarafından 8 bin TL para cezası kesildi.
Olay, saat 15.30 sıralarında D-655 kara yolunun Konuralp mevkisinde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden bir kooperatife bağlı 81 HO 1513 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, bir durakta durup yolcuları aldıktan sonra aniden ana yola çıktı. Bu sırada şehir merkezi istikametine giden TIR, aniden yola çıkan minibüse çarpmamak için sola manevra yaptı. TIR sürücüsü korna çalarak minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. TIR sürücüsünün korna çalmasına sinirlenen minibüs sürücüsü ise defalarca TIR'ın önüne geçip ani fren yaparak durdurmaya çalıştı. İçinde yolcuların da bulunduğu minibüsün trafikteki tehlikeli anları TIR'ın güvenlik kamerasına yansıdı. TIR sürücüsü, kamera tarafından kaydedilen görüntüleri Düzce Belediyesi'ne göndererek şikayette bulundu. Düzce Belediyesi ekipleri, plakası tespit edilen yolcu minibüsüne 8 bin TL para cezası uyguladı. Bu arada polis ekipleri de minibüs sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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