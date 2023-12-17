  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Doğu Afrika ülkesi KDC: yaşanan olaylar için isyancı grupların ittifakını kınadı!

Duyduk duymadık demeyin, küresel sıcaklık rekoru kırılacak!

Tarım Bakanlığı'na bağlı kurum uyardı, paylaştı: 1.1 milyon ceza kesti!

Türkiye'den SİHA alan o ülkeden olay Haluk Bayraktar kararı! Gelişme az önce tüm Türkiye ile paylaşıldı

ABD duyurdu: 14 İHA'yı düşürdük

Milli Muharip Uçak KAAN, 27.12.2023'te havalanıyor!

Haluk Özdil'den dehşete düşüren uyarı: Dünyanın 24 saati kaldı, 17.12.2023 tarihi çok kritik

Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat! Para cezası var! 4 bin 64 lira

Sonunda başıboş köpeklerle ilgili harekete geçildi! Seçimden önce uygulanacak

Tarım Kredi Marketleri yılın son indirimlerini duyurdu! Kaşar peyniri, yoğurt, pirinç, tuvalet kağıdı yok yok
Yerel Görüntüler tepki çekmişti... Gözaltına alındılar
Yerel

Görüntüler tepki çekmişti... Gözaltına alındılar

Yeniakit Publisher
2023-12-17 07:12:00 -
Görüntüler tepki çekmişti... Gözaltına alındılar

Hatay'da kediyi ırmağa atarak bu anları sosyal medyada paylaşan 1'i çocuk 2 kişi tepki ve şikayetlerin ardından gözaltına alındı.

Yine bir TikTok videosu tepkilerin odağına oturdu. Hatay'ın Erzin ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, kediyi ırmağa atarak bu anları sosyal medyada paylaştı. Yoğun tepkilerin ardından 1'i çocuk 2 kişi gözaltına alındı.

1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Erzin ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu B.A. (18) ile 11 yaşındaki S.E. isimli çocuk, kediyi ırmağa atarak bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerin TikTok'ta paylaşılması üzerine harekete geçen Erzin Kaymakamlığı, kısa sürede şahısların tespit etti. 2 kişinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındıkları ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Hatayspor'da işler yolunda gitmiyor!
Hatayspor'da işler yolunda gitmiyor!

Spor

Hatayspor'da işler yolunda gitmiyor!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sürüsüne bereket... İsrail, 20 askerini 'hatayla' öldürdü
Sürüsüne bereket... İsrail, 20 askerini 'hatayla' öldürdü

Dünya

Sürüsüne bereket... İsrail, 20 askerini 'hatayla' öldürdü

Çoğu kişi bu hatayı yapıyor! Siz siz olun bulaşıkları böyle yıkamayın
Çoğu kişi bu hatayı yapıyor! Siz siz olun bulaşıkları böyle yıkamayın

Kadın - Aile

Çoğu kişi bu hatayı yapıyor! Siz siz olun bulaşıkları böyle yıkamayın

Bu takviye tehlike saçıyor! Çocuğunuz uyusun diye bu hatayı sakın yapmayın
Bu takviye tehlike saçıyor! Çocuğunuz uyusun diye bu hatayı sakın yapmayın

Sağlık

Bu takviye tehlike saçıyor! Çocuğunuz uyusun diye bu hatayı sakın yapmayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23