Görüntüler tepki çekmişti... Gözaltına alındılar

Yine bir TikTok videosu tepkilerin odağına oturdu. Hatay'ın Erzin ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, kediyi ırmağa atarak bu anları sosyal medyada paylaştı. Yoğun tepkilerin ardından 1'i çocuk 2 kişi gözaltına alındı.

1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Erzin ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu B.A. (18) ile 11 yaşındaki S.E. isimli çocuk, kediyi ırmağa atarak bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerin TikTok'ta paylaşılması üzerine harekete geçen Erzin Kaymakamlığı, kısa sürede şahısların tespit etti. 2 kişinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındıkları ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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