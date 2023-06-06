Görüntüler ortaya çıktı! Mert Hakan’dan derbide skandal küfür
Galatasaray taraftarının Icardi'nin gollerinden sonra söylediği 'Aşkın Olayım' şarkısına Fenerbahçeli Mert Hakan'ın yaptığı yorum ağızları açık bıraktı.
Galatasaray taraftarının Icardi'nin gollerinden sonra söylediği 'Aşkın Olayım' şarkısı sezona damga vurmuştu. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın derbide çekildiği görüntülerde şarkıya eşlik ettiği görüntüler paylaşıldı.
Bazı kullanıcılar tarafından Mert Hakan'nın küfürlü şekilde eşlik ettiği iddia edildi. Görüntülerde küfürlü şekilde şarkının sözlerini değiştirildiği görülen Mert Hakan sosyal medya hesabında paylaşımıyla iddiaları doğrularcasına açıklama yaptı.
Mert Hakan Yandaş, 'O şarkı bızım tarafta farklı soylenır bilin istedim' diyerek görüntülerde küfür ettiği iddialarını doğruladı.
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