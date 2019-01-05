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Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'

Çin, ABD'nin nükleer olmayan en büyük bombası GBU-43/B'ye rakip bir bomba üretti. Çin bombanın testleri başarıyla geçen görüntülerini dünyaya servis etti.

05 Ocak 2019 Cumartesi 08:21

ABD'nin "nükleer olmayan en büyük bombası" GBU-43/B'ye Çin'den rakip geldi. İngilizcede "'Mother of All Bombs", yani "tüm bombaların anası" denildiği için kısaca MOAB diye de anılan GBU-43/B'nin Çin yapımı versiyonunun başarıyla denendiğine dair görüntüler paylaştı.

Çin devletinin silah sanayi devi NORINCO, yeni geliştirdiği havadan bırakılan ağır bombanın görüntülerini web sitesinde yayımladı. Görüntülerde H-6K bombardıman uçağı tarafından bırakılan ve muazzam bir patlamaya yol açan bombayla ilgili daha sonra devletin haber ajansı Şinhua "Yıkıcı gücü ilk kez kamuoyuna gösterildi" haberini geçti.

Haberde "tüm bombaların anasının Çin versiyonu" denilen yeni ürünün, nükleer silahlardan sonraki en büyük yıkım potansiyeline sahip olduğu kaydedildi. Çin'in nükleer olmayan en güçlü bombasının tonlarca ağırlıkta olduğu, boyutundan ötürü H-6K'nın bir seferde bir tane taşıyabildiği sıralandı.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organlarından Global Times'a konuşan Pekin merkezli askeri analist Wei Dongxu, görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla bombanın 5-6 metre uzunluğunda olması gerektiğini söyledi.

"Bu muazzam patlama tüm askeri üsler ve tesisler dahil tahkim edilerek güçlendirilmiş kara hedeflerini tümüyle yeryüzünden silebilir"değerlendirmesini yapan Wei, helikopterlein acil iniş yapmak zoruna kaldıkları bölgenin ormanla kaplı olması gibi engelleyici durumlarda bu bombanın atılmasıyla tüm engellerin ortadan kaldırılabileceği ve helikopterlein iniş yapabileceği örneğini de verdi.

Askeri gözlemciler bu çapta bir silahın devreye girmesinin her halükarda düşmana korku salacağını belirtti.

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 08:21
  1. çin bomba

YORUM YAZ

  • şenay doğanşenay doğan52 dk önce
    o bombadan hiç bir halt çıkmaz ama kafirler de bunu bilmez FATIR 2 allaha emanet olun

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