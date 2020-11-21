Görüntü İstanbul'dan! Kısıtlamaya dakikalar kala....

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 21 Kasım Cumartesi akşam saat 20.00'dan, Pazar sabah saat 10.00'a sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirilmişti.



Kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala Cevizlibağ metrobüs durağında yoğunluk oluştu. Duraktaki kalabalık nedeni ile sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Ayrıca metrobüs araçlarında ve tramvayın içinde de kalabalık olduğu gözlendi.

Durakta otobüs bekleyen bir kişi, "Kısıtlamanın başlamasına 1 saat kaldı haliyle herkes evine gitmeye çalışıyor. Ben de Bahçelievler'de oturuyorum" ifadelerini kullandı.