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Görünmez kahramanlar 24 saat görev başında

Adapazarı Belediyesi’nin görünmez kahramanları olan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri,gece-gündüz, yaz-kış demeden 24 saat görev yapıyor.

13 Eylül 2019 Cuma 14:48
Görünmez kahramanlar 24 saat görev başında

Adapazarı Belediyesi’nin görünmez kahramanları olan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri,gece-gündüz, yaz-kış demeden 24 saat görev yapıyor. Gündüz 130,gece ise 44 kişilik yaya süpürme ekibi sahada temizlik çalışmaları yaparken, gece de ana cadde ve pazar yerlerini kokulu zemin temizleyici ile yıkıyor.


Temizlik İşleri tarafından gece ve gündüz olmak üzere iki ekibe ayrılan temizlik görevlileri, toplam 59 araçla daha temiz bir Adapazarı için sabaha kadar çalışıyor. Çöp toplama kamyon, kamyonet ve araçları, çöp taksiler, iş makineleri, süpürge araçları, yıkama arasözleri, yaya süpürme ekipleri ile hizmet veren Temizlik İşleri ekipleri, Adapazarı’ndaki kapalı pazaryerlerini de zemin temizleyici ile dezenfekte ediyor.


Temizlik İşleri ekiplerini görünmez kahramanlar olarak nitelediklerini belirten Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Daha temiz bir Adapazarı için gece gündüz çalışıyoruz. Ekiplerimiz 84 mahallemizin her noktasına eşit hizmet verebilmek adına şehrin dört bir yanına dağılarak sokakları süpürüyor, çöpleri topluyor ve ihtiyaç olan bölgelerde sokakları yıkayarak Adapazarı’mıza en kaliteli temizlik imkânlarını sunmak için gayret ediyor. Mahalle mahalle tüm sokaklara yönelik kapsamlı temizlik çalışmalarını da başlattık. İnşallah daha iyi olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:48
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