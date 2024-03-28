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Eğitim Görme engelliler memurluk sınavına hazırlanıyor
Eğitim

Görme engelliler memurluk sınavına hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-28 15:10:00 -
Görme engelliler memurluk sınavına hazırlanıyor

Gaziantep Ezogelin Şahinbey Halk Eğitim Merkezinde görme engellilere yönelik açılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursundaki 12 engelli, başarıya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarına engelli personel alımları için 4 yılda bir gerçekleşen EKPSS sınavını kazanmak için kursta eğitime başlayan görme engelli öğrenciler, haftanın 5 günü ücretsiz eğitim alıyor. 12 kursiyer, 28 Nisanda yapılacak sınavlarda başarılı olarak yeni bir hayata adım atmak istiyor. Kursta eğitim gören Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Bölümü son sınıf öğrencisi Semiya Boz müzik öğretmeni olmak istediğini belirterek “Bunun için kursa başladım. Öğretmen olduktan sonra da öncelikle görme engellilere yönelik eğitimler vermek istiyorum" dedi.

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